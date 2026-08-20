IM anuncia cambios en radares, estacionamientos y ómnibus: las nueve medidas para mejorar el tránsito en la capital

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó este jueves una batería de nueve medidas para mejorar la movilidad y el tránsito en la capital , que incluye la reubicación de radares y cámaras fijas , cambios en los controles de vehículos , nuevos estacionamientos y modificaciones en el sistema de pagos en el transporte público.

El director de Movilidad de la IM, Germán Benítez , explicó que las medidas forman parte de la agenda de trabajo del departamento y se suman a otras acciones presentadas anteriormente por la comuna.

Entre los cambios anunciados se encuentra la reubicación de radares y cámaras fijas , aunque Benítez no detalló durante la presentación cuáles serán los dispositivos que cambiarán de ubicación ni los nuevos puntos donde serán instalados.

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También se promoverá un mayor control sobre el transporte de carga , con especial atención al peso de los vehículos.

Nuevos estacionamientos en predios públicos y privados

Otra de las medidas será el lanzamiento de un llamado a expresiones de interés para iniciativas privadas destinadas a generar estacionamientos en predios públicos y privados.

La comuna también pretende reforzar el control sobre las balizas y otros elementos de señalización que permanecen acopiados en el espacio público.

Estas medidas se suman a los cambios ya establecidos por la Intendencia para racionalizar el estacionamiento en calles de alta circulación, con prohibiciones en determinadas aceras durante las horas de mayor flujo vehicular.

Retirarán vehículos de la calle por ruidos molestos

La Intendencia también pretende endurecer las medidas contra los vehículos que generan ruidos molestos.

Benítez explicó que actualmente, cuando la única infracción constatada es el ruido excesivo, en muchos casos se aplica una multa pero el vehículo puede continuar en la vía pública. "Lo que nosotros vamos a hacer es retirar de la vía pública los vehículos que cumplan con estas condiciones", afirmó.

La modificación permitirá retirar los vehículos tanto cuando estén circulando como cuando se encuentren estacionados. Según los datos aportados por el jerarca, la IM realizó más de 280 operativos de fiscalización durante el último año, en los que aplicó unas 12.700 multas.

Qué pasará con los vehículos que acumulan decenas de multas

Dentro del paquete de medidas, la comuna también remitirá a la Junta Departamental de Montevideo un proyecto de decreto para reforzar los controles sobre vehículos con matrículas adulteradas o que acumulen deudas superiores a su valor de aforo.

Benítez señaló que en Montevideo existen alrededor de 1.000 vehículos con más de 50 multas de tránsito impagas, sobre un total aproximado de 700.000 vehículos empadronados en el departamento. "Nos va a permitir fiscalizar de mejor manera y tratar de evitar que eso sea un modo de operar de personas que quizás no desean pagar las multas", sostuvo.

El director de Movilidad remarcó que se trata de una "amplísima minoría" del parque automotor de la capital.

Cambios en Cómo Ir y beneficios para estudiantes

Parte de las novedades anunciadas están vinculadas con la culminación del recambio de las máquinas expendedoras de boletos de las empresas de transporte público.

Uno de los cambios será la renovación de la aplicación Cómo Ir, a la que se incorporarán nuevos datos y funcionalidades.

También se mapearán e incorporarán nuevas zonas de intercambio, que permitirán extender la validez del boleto durante hasta una hora adicional o un tramo adicional, según explicó Benítez.

Otro cambio alcanzará a los estudiantes que tienen boletos gratuitos. Estos usuarios podrán cargar sus viajes directamente a bordo del ómnibus, sin necesidad de concurrir previamente a un local STM o a una red de cobranzas. "Automáticamente se le va a quedar cargado", explicó el jerarca.

Pago con débito, crédito y celular en los ómnibus de Montevideo

La Intendencia también comenzará el proceso para incorporar nuevos medios de pago a bordo de los ómnibus.

El objetivo es que los pasajeros puedan pagar sus viajes con tarjetas de débito, crédito y prepagas, además de teléfonos celulares. Benítez señaló que el proceso comenzará ahora y que la previsión de la comuna es que esté culminado a mediados de 2027.

La implementación supondrá uno de los principales cambios en la forma de pagar el transporte público montevideano, que actualmente tiene a la tarjeta STM como principal medio electrónico para abonar los viajes.