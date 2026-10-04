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Un joven de 19 años fue asesinado de una puñalada en Mercedes tras una discusión en la calle

El crimen ocurrió sobre las 4:00 de este domingo en la capital de Soriano

4 de octubre de 2026 13:15 hs
La Jefatura de Policía de Soriano según la capturó Google Street View en julio de 2025
Foto: Google Street View

Un joven de 19 años murió en la madrugada de este domingo tras resultar herido con un arma blanca en la ciudad de Mercedes, informó la Jefatura de Policía de Soriano.

Según la información policial, cerca de las 4:00 el Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 recibió un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre herido en las inmediaciones de las calles Eusebio Giménez y Artigas.

Al llegar, los efectivos encontraron al joven tendido en el suelo, con una herida en el abdomen. Debido a la gravedad de su estado, lo trasladaron de inmediato en un móvil policial al Hospital de Mercedes y le realizaron maniobras de reanimación durante el trayecto. En el centro asistencial se constató el fallecimiento de S. J. C. Z.

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De acuerdo con la información recabada, momentos antes se habría producido una discusión con otro hombre, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Al lugar concurrió personal de Policía Científica, y se hicieron presentes el coordinador de la Jefatura de Policía de Soriano, el encargado del Área de Investigaciones de la Zona I y la fiscal de Primer Turno.

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