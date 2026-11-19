Uruguay modificó la normativa que regula la inscripción de los recién nacidos en el Registro Civil y eliminó la preferencia del apellido paterno sobre el materno . La nueva ley establece las mismas condiciones para todas las parejas, independientemente de si están casadas o de su composición, y reconoce derechos a los hijos de parejas de mujeres que no contrajeron matrimonio.

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La modificación del artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) fue aprobada el pasado martes 10 de noviembre en la Cámara de Diputados, con 70 votos a favor de 72 legisladores presentes. Los únicos votos en contra fueron de los representantes de Identidad Soberana.

El Senado ya había aprobado el proyecto el 15 de abril, con el respaldo de los 29 legisladores presentes. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) trabaja ahora en su reglamentación, según informó Búsqueda este jueves.

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Hasta ahora, la legislación establecía que los hijos nacidos dentro de matrimonios heterosexuales llevarían primero el apellido del padre y después el de la madre, salvo que existiera un acuerdo para invertir ese orden.

La nueva normativa elimina esa preferencia y establece que los progenitores podrán elegir de común acuerdo el orden de los apellidos al momento de inscribir el nacimiento.

En el caso de los matrimonios, será suficiente presentar un documento “en que conste el consentimiento expreso y escrito, con la firma de ambos”.

Además, la ley elimina las referencias a parejas “heterosexuales” y “homosexuales” que figuraban en el texto anterior, de modo que las mismas reglas se aplicarán a todas las configuraciones familiares.

Otro cambio es que, cuando los progenitores no lleguen a un acuerdo sobre el orden de los apellidos, la decisión se tomará mediante un sorteo realizado por el oficial del Registro Civil, tanto para parejas casadas como para aquellas que no lo estén.

La diputada del Frente Amplio Inés Cortés explicó a Búsqueda que este mecanismo surgió de una recomendación de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República.

“Esto fue una propuesta de la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República por un tema de armonía en el Código”, señaló.

Por su parte, la diputada colorada Paula de Armas, presidenta de la Comisión Especial de Equidad y Género de Diputados, destacó el alcance de la modificación.

“Este es un proyecto de ley muy bueno, que refleja las actuales composiciones de la familia en Uruguay. Deja de hacer diferencias. Hasta ahora, aunque vos pudieras elegir poner primero el apellido de la madre, el CNA reflejaba una preferencia por el paterno”, afirmó.

“El proyecto nos interpela como sociedad y nos lleva a una igualdad real”, agregó.

Las parejas de mujeres no casadas podrán inscribir a sus hijos con los apellidos de ambas

Uno de los principales cambios de la ley alcanza a las parejas de mujeres que no están casadas.

Hasta ahora, cuando una pareja de mujeres no había contraído matrimonio, únicamente la madre gestante podía inscribir al recién nacido con sus apellidos.

Para que la otra integrante de la pareja fuera reconocida legalmente como madre, debía recurrir a un proceso de adopción, que podía resultar largo y costoso.

La nueva normativa elimina esa diferencia y permite que los hijos de parejas de mujeres no casadas sean reconocidos legalmente por ambas madres desde su inscripción, con los derechos correspondientes, incluidos los sucesorios.

El colectivo Dos Mamás, que impulsó la modificación legislativa, destacó que este era uno de los principales problemas que enfrentaban las familias integradas por dos mujeres.

“Eso para la vida cotidiana te complica muchas cosas, desde pedir un permiso del menor para viajar, no poder reclamar nada en caso de separación, no tener derechos sobre el hijo si a la pareja que lo gestó le pasa algo, no poder dejarle nada si te pasa algo a vos. Había un enorme vacío legal”, explicó a Búsqueda Gianina Iglesias, referente del colectivo.

Según relató, hasta ahora recomendaban a las parejas que contrajeran matrimonio antes del nacimiento para evitar dificultades legales.

“De otra forma no tenían cómo anotarlo como hijo de ambas”, señaló.

Iglesias contó que ella misma tuvo que adelantar su casamiento mientras su pareja estaba embarazada.

“Nos pensábamos casar, pero lo tuvimos que hacer a las apuradas con mi esposa con cinco meses de embarazo. Brindamos ficticiamente con una copa de champagne que ella no pudo tomar”, recordó.

¿Qué pasaba hasta ahora con el apellido materno?

En Uruguay, desde 2013 existe la posibilidad de colocar el apellido materno antes que el paterno. Sin embargo, menos del 4% de las parejas opta por ese orden, según los datos consignados por Búsqueda.

La diputada Cortés atribuyó esa baja proporción a “las trabas” administrativas que debían enfrentar quienes pretendían modificar el orden tradicional.

Entre otras exigencias, algunas parejas debían presentarse conjuntamente ante el Registro Civil y concurrir con testigos para acreditar su decisión.

La nueva ley busca simplificar ese procedimiento y eliminar las diferencias en los requisitos según el orden elegido.

Se mantiene, de todas formas, la disposición que establece que los hermanos de los mismos progenitores deben conservar el mismo orden de apellidos.

¿La nueva ley se aplica a los niños que ya nacieron?

La normativa se aplicará a los niños nacidos después de su entrada en vigencia, por lo que no contempla automáticamente a quienes fueron inscriptos bajo las reglas anteriores.

Este punto genera una nueva preocupación entre las familias integradas por parejas de mujeres no casadas que tuvieron hijos antes de la aprobación de la ley.

Desde el colectivo Dos Mamás señalaron que el siguiente objetivo será buscar una solución para esos casos, en los que una de las madres todavía no cuenta con reconocimiento legal de su vínculo.

Iglesias valoró el amplio respaldo político que recibió la iniciativa, presentada originalmente en 2018 por el diputado frenteamplista Enzo Malán.

“Acá sí que no hubo grieta. Debería ser ejemplo para otros temas”, afirmó.

“En estos días nos han llamado de todos los países del mundo, de donde te imagines. En un contexto de retrocesos de derechos sociales en todo el mundo, esta es una nueva conquista para el colectivo LGBTQ+”, concluyó.