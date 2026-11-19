Hay una pregunta que atraviesa casi todos los casos de adopción en los últimos años y que todavía nadie sabe cómo escribir en una ley: qué es, para estos niños, un "vínculo significativo" . Es el concepto que usa el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) para darle prioridad a la familia biológica o extensa cuando un niño no puede quedarse con sus padres, y es el que, según el informe del grupo de trabajo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) presentado en octubre, algunos jueces interpretan como si alcanzara con el lazo de sangre.

Ese problema quedó planteado en el proceso de elaboración del proyecto de ley con el que un grupo de legisladores de casi todos los partidos busca modificar el CNA, y que recoge la mayoría de las recomendaciones de la Inddhh. Pero es también el punto que sigue sin resolver.

"No lo tenemos 100% definido, pero es algo que sí nos preocupa y estamos intentando encontrarle la redacción adecuada" dijo a El Observador la diputada colorada Paula de Armas, una de las autoras del proyecto que se presentará en el Parlamento antes de fin de año.

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Sin embargo, el proyecto, que empezó como una iniciativa de De Armas y de la diputada frenteamplista Tatiana Antúnez, del Partido Comunista, recoge la mayoría de las recomendaciones de la Inddhh que fueron adelantadas semanas atrás por El Observador.

Si bien la iniciativa surgió meses atrás por parte de estas dos legisladoras, después se sumaron el diputado frenteamplista Federico Preve, que también participó del proceso en la Inddhh, y el nacionalista Pablo Abdala, expresidente del INAU. Según De Armas, la firma de colorados, nacionalistas y frenteamplistas está confirmada, por lo que hay cierto consenso interpartidario en que se avanzará con los cambios. Además, hubo conversaciones con la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita y con legisladores del Partido Independiente.

"Ordenar el proceso"

El borrador tiene ocho artículos de fondo y dos de disposiciones generales, y los legisladores prevén incorporar otros dos, que esperan tener esta semana.

El centro del proyecto es la sustitución de los artículos 132 a 134 del CNA, los que regulan qué pasa desde que un niño queda sin cuidados de su familia de origen hasta que es declarado en condición de adoptabilidad. De Armas insistió en que no se toca el "derecho de fondo", es decir, las garantías y el interés superior del niño, sino el orden de las etapas: la separación provisional, las medidas de protección, la separación definitiva y la declaración de adoptabilidad.

Según la diputada, hoy esas etapas se entreveran. Un artículo remite a otro, y el juez, que tiene que cumplir la norma tal como está escrita, termina demorando el proceso. "Lo que estamos haciendo es que, al ordenar esto, por defecto se va a reducir el tiempo, porque va a ser mucho más claro y más eficiente", explicó. El proyecto sí fijará un plazo concreto para los recursos de apelación, que hoy se rigen por las disposiciones generales.

El proyecto fijará además un plazo para que terminen los juicios de adopción plena, que en algunos casos, según constató la Inddhh, siguen abiertos años después de que el niño ya vive con su familia.

El vínculo que nadie sabe definir

El informe de la Inddhh proponía que fuera el propio niño quien expresara, con lenguaje verbal o corporal según su edad, cuál es su "vínculo significativo". Sin embargo, este es el punto que aún permanece en debate entre los legisladores. Para eso, se asesoran con Selva Klett, grado cinco en derecho procesal y ministra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y Beatriz Ramos, grado cinco en derecho civil.

Idoneidad con revisión fuera del INAU

Uno de los reclamos que más se repitieron en la mesa de la Inddhh, y que El Observador recogió en los últimos años, es el de las familias declaradas no idóneas para adoptar, que hoy no tienen una instancia de revisión independiente.

El proyecto crea una Comisión Técnica Honoraria de Revisión de Idoneidad Adoptiva, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y tendrá independencia técnica. La integrarán profesionales de psicología, trabajo social y derecho con experiencia acreditada en la materia. Para no aumentar el gasto público, serán funcionarios del Mides o profesionales designados por el ministerio.

El INAU tendrá que darle a la comisión toda la información del proceso de cada familia. Si la comisión encuentra diferencias, el INAU deberá hacer una nueva evaluación interdisciplinaria con otro equipo técnico.

Licencias para adoptar

El proyecto crea dos licencias. La primera es para la preparación y la integración adoptiva: cubre los talleres que las familias tienen que hacer antes de ser inscriptas en el Registro Único de Aspirantes (RUA) y el período de integración previo a la tenencia, cuando la familia empieza a conocer al niño, lo visita en el hogar y pasa tiempo con él.

Será una licencia fraccionada de 20 días, para usar a medida que se necesite. Se podrá extender cinco días cuando el niño tenga una discapacidad o sea mayor de cinco años, y la familia tendrá que acreditar con un certificado del INAU que asistió a los talleres.

La segunda licencia se da una vez que el niño se integra a la familia, y se equipara la de los adoptantes con la licencia maternal del régimen general.

El informe de la Inddhh había propuesto una licencia de preintegración de 45 días, distribuida en tres años.

Quién paga los abogados

En los juicios de adopción tienen que tener representación el niño, la familia biológica y la familia adoptiva. El proyecto establece que, cuando la familia no cuente con recursos, el costo de la asistencia letrada quede a cargo del INAU.

De Armas contó que al principio pensaron en exonerar timbres, como en los juicios laborales, pero que lo que más pesa son los honorarios de los abogados. Según dijo, el directorio del INAU ya cubre algunos casos, pero darle carácter de ley da más garantías para todos los casos.

Hermanos y niños más grandes

El proyecto establece también la prioridad de que los hermanos en la misma situación sean adoptados de forma conjunta. Si bien esto es algo que en teoría debería darse, en la práctica muchas veces sucede que los hermanos terminan siendo adoptados por familias distintas, y eso genera un nuevo daño emocional y desarraigo a niños que ya de por sí han pasado por vulneración de sus derechos. El planteo llegó de parte de la Federación de Instituciones de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adolescencia, que ha dado cuenta de casos "desgarradores" sobre el sufrimiento de los niños cuando son separados de su muchas veces única referencia familiar.

El proyecto incluye además campañas de concientización para la adopción de niños de cinco años o más y de adolescentes, a partir del intercambio con la organización Hijos del Sistema.

La idea de los legisladores es presentar el proyecto la primera semana de diciembre. Antes, cada partido podrá plantear sus observaciones, y el resto se discutirá en comisión.

El tratamiento, de todos modos, quedará para el año próximo, una vez que se levante el receso parlamentario.