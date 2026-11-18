El sorteo del 5 de Oro del miércoles 18 de noviembre de 2026 anotó un acierto en el Pozo de Plata y otro en el Revancha, mientras que Oro quedó vacante.
Con un pozo acumulado de $ 63.000.000, dos apostadores ganaron los premios de La Banca.
Resultados del 5 de Oro del miércoles 18 de noviembre
Sorteo 5 de Oro
Los números sorteados fueron 42, 16, 41, 26 y 21 mientras que la bolilla extra fue la 19.
- Pozo de Oro: sin aciertos| Premio: $ 9.300.000
- Pozo de Plata: un acierto | Premio: $ 762.170
Sorteo Revancha
Los números del sorteo Revancha fueron 33, 35, 6, 39 y 3.
- Pozo Revancha: un acierto | $ 53.027.502
Resultados del Pozo de Oro
- 42
- 16
- 41
- 26
- 21
- Bolilla extra: 19
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.
¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?
El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 22 de noviembre a las 22 horas.