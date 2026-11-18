El sorteo del 5 de Oro del miércoles 18 de noviembre de 2026 anotó un acierto en el Pozo de Plata y otro en el Revancha , mientras que Oro quedó vacante.

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Con un pozo acumulado de $ 63.000.000, dos apostadores ganaron los premios de La Banca .

Los números sorteados fueron 42, 16, 41, 26 y 21 mientras que la bolilla extra fue la 19.

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Los números del sorteo Revancha fueron 33, 35, 6, 39 y 3.

Pozo Revancha: un acierto | $ 53.027.502

Resultados del Pozo de Oro

42

16

41

26

21

Bolilla extra: 19

Resultados del Pozo Revancha

33

35

6

39

3

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

¿Cuándo es el próximo sorteo del 5 de Oro?

El próximo sorteo del 5 de Oro será el domingo 22 de noviembre a las 22 horas.