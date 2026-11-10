Gordo de Fin de Año 2026: comenzaron a venderse los números para el sorteo que reparte más de US$ 10 millones en premios

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Uruguay puso en circulación desde esta semana el Gordo de Fin de Año , su tradicional y más esperada lotería. El lanzamiento anticipado busca permitir que familias, grupos de amigos, comercios y organizaciones planifiquen con tiempo la organización de sus colectivos y apuestas para el esperado sorteo de diciembre.

El sorteo principal se llevará a cabo el próximo 30 de diciembre, y pondrá en juego un pozo de 160 millones de pesos como premio mayor, unos US$ 4 millones, sin cambios respecto a ediciones previas. En total, se distribuirán 455.100.000 en total, más de 10 millones de dólares en distintas categorías de premios.

La Lotería Uruguaya confirmó que el tradicional sorteo del Gordo de Fin de Año 2026 se realizará el miércoles 30 de diciembre.

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Gordo de Fin de Año 2026: cuándo es el sorteo, cuánto cuesta jugar y cuáles son los premios

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Uruguaya, manteniendo la accesibilidad para todos los participantes.

Premios detallados del Gordo de Fin de Año 2026

Además del premio mayor, el segundo premio ascenderá a $ 50.000.000, seguido por un tercer premio de $ 4.000.000. Posteriormente, se entregarán $ 2.000.000 para el cuarto y quinto premio, $ 800.000 del sexto al décimo, y $ 400.000 del undécimo al vigésimo, completando la estructura de premios.

Costo y modalidades de juego para billetes

El valor del billete entero para esta edición será de $ 15.000, lo que representa un aumento de $ 1.000 respecto a 2025. Por su parte, el décimo costará $ 1.500, mientras que la fracción electrónica tendrá un precio de $ 300, unos $ 50 menos que el año pasado.

Los billetes podrán adquirirse en agencias de loterías, agentes y subagentes de quinielas, corredores y loteros autorizados en todo el territorio. Serán 50.000 los números disponibles para jugar, unos 10.000 más que en la edición de 2025, ampliando las oportunidades de participación.