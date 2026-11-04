Gordo de Fin de Año 2026: cuándo es el sorteo, cuánto cuesta jugar y cuáles son los premios

La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) confirmó que el Gordo de Fin de Año 2026 se sorteará el miércoles 30 de diciembre , con un premio mayor de $ 160 millones , equivalente a unos US$ 4 millones.

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La Lotería Uruguaya informó que los billetes ya comenzaron a distribuirse en todo el país para una edición que repartirá más de $ 455,1 millones en premios .

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la Lotería Uruguaya .

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El premio mayor será de $ 160 millones, el mismo monto que en las últimas ediciones. El segundo premio ascenderá a $ 50 millones, mientras que el tercero será de $ 4 millones.

La distribución de los principales premios será la siguiente:

Primer premio: $ 160.000.000.

Segundo premio: $ 50.000.000.

Tercer premio: $ 4.000.000.

Cuarto y quinto premio: $ 2.000.000 cada uno.

Del sexto al décimo premio: $ 800.000 cada uno.

Del undécimo al vigésimo premio: $ 400.000 cada uno.

En total, la DNLQ distribuirá más de $ 455,1 millones entre los distintos premios previstos para esta edición.

Cuánto cuesta jugar al Gordo de Fin de Año 2026

El precio del billete entero será de $ 15.000, lo que representa un aumento de $ 1.000 respecto a 2025.

Por su parte, el décimo costará $ 1.500, mientras que la fracción electrónica tendrá un precio de $ 300, unos $ 50 menos que el año pasado.

Los billetes podrán adquirirse en agencias de loterías, agentes y subagentes de quinielas, corredores y loteros autorizados.

Este año participarán 50.000 números, unos 10.000 más que en la edición de 2025.

La Lotería Uruguaya ya publicó el programa oficial del Gordo de Fin de Año 2026, donde se puede consultar el detalle de los premios y los billetes disponibles.