"Esos países que tanto quiero": el papa León XIV pidió oraciones por su viaje a Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV pidió este miércoles a los fieles que lo acompañen con sus oraciones durante su próximo viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, que comenzará este viernes 6 de noviembre en Montevideo y se extenderá hasta el 17 de noviembre.

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Durante la audiencia general celebrada en el Vaticano, el pontífice se refirió a su sexta gira apostólica y expresó su deseo de que la visita contribuya a fortalecer la fe de los católicos de los tres países sudamericanos.

"Les pido que me acompañen con sus oraciones, para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero", expresó León XIV durante su saludo en español, según informó Vatican News.

El papa también manifestó su esperanza en redes sociales de que el viaje "fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría".