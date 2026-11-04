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"No busquemos culpables": la reflexión viral de Jorge Valdano por la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras el golpe de Jesús Owono

"El fútbol es todo lo contrario a la muerte", escribió el exfutbolista argentino

4 de noviembre de 2026 11:20 hs
Jesús De Miguel

Jesús De Miguel

Una columna de opinión del exfutbolista y analista de fútbol argentino Jorge Valdano sobre la muerte del futbolista español Jesús de Miguel se ha viralizado en las redes sociales y ha generado más opiniones a raíz del trágico hecho que conmocionó al deporte.

El delantero de Tenerife falleció a los 30 años este martes, luego de que el día lunes recibiera un fuerte golpe del arquero de Andorra Jesús Owono en la disputa de una pelota, en un partido por la Segunda división de España.

El hecho y el fallecimiento de De Miguel generó varias opiniones y muchas críticas al arquero por su salida y choque con el jugador rival.

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Eliseo Rivero, de la selección uruguaya, le quita el balón a Jorge Valdano de Argentina en el Mundial de México 1986

Eliseo Rivero, de la selección uruguaya, le quita el balón a Jorge Valdano de Argentina en el Mundial de México 1986

"El fútbol es todo lo contrario a la muerte. La muerte no admite revancha ni te brinda el consuelo de una próxima temporada. El fútbol es vida: una cumbre emocional que rompe con lo cotidiano porque, en cuanto juego, es un refugio que nos pone a salvo de la realidad", señaló

"Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Quizás, nuestra incapacidad para explicar el azar nos mueva a buscar culpables. Nos cuesta admitir que una desgracia de esta magnitud no tenga un responsable”, escribió el exfutbolista argentino.

"Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol. Una acción urgente e inocente a la que las consecuencias vuelven trágicas. La vida está llena de ellas. El fútbol no, y por eso nuestro desconcierto. No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, agregó el campeón del mundo en México 1986.

Su columna tuvo varias opiniones en las redes sociales de El País.

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