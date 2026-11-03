Los convocados de Nacional para viajar a Paysandú al partido de Copa AUF Uruguay ante Ferro Carril de Salto; mirá la lista y el equipo probable de Daniel Carreño

Nacional entrenó este martes por la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y tras el almuerzo viajó a Paysandú para el partido ante Ferro Carril de Salto que jugará este miércoles por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay.

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El encuentro se disputará desde las 21:00 horas en el Estadio Artigas sanducero debido a que el Ernesto J. Dickinson no está habilitado.

La serie se jugará en modalidad de partido único con penales en caso de empate en los 90 minutos.

Estadio Artigas de Paysandú en remodelación pensando en la Copa América 2028

La Copa AUF Uruguay otorga al campeón de este año el cupo Uruguay 4, el último, para la Copa Libertadores 2027, lo que puede ser un objetivo para los tricolores que actualmente ocupan el cuarto puesto de la Tabla Anual, a 2 puntos de Torque y Deportivo Maldonado, y a 4 del líder Peñarol, y con dos fechas por jugar.

"Hasta el final": el mensaje de Alexis Martín Arias, el golero de Nacional que fue una de las figuras en su regreso a Jardines

Daniel Carreño destacó de Nacional "mucha actitud" y "un poco de fútbol" como claves del vital triunfo ante Danubio

Los convocados de Nacional

Para enfrentar al equipo amateur de la Organización del Fútbol del Interior, el entrenador Daniel Carreño armó un plantel con mayoría de suplentes y juveniles, y dejó en Montevideo a futbolistas habituales titulares y que hicieron un gran esfuerzo el domingo en el triunfo ante Danubio en Jardines.

El DT tricolor llevó a sus dos habituales goleros con los que cuenta en la actualidad ante la lesión de Luis Mejía. Ellos son Alexis Martín Arias, quien se perfila para ser titular en Paysandú, y el juvenil Felipe Bianchi.

Los defensas convocados son Agustín Rogel, Tomás Viera, Román Clematte, el juvenil Federico Pedrouzo, Nicolás "Ojito" Rodríguez, Benjamín Núñez y Luciano Montaos, otro juvenil ascendido.

Federico Pedrouzo en Nacional

En la defensa no estarán ninguno de los titulares ante Danubio: Emiliano Ancheta, Sebastián Coates ni Francisco Calvo. Además, tampoco viajan los carrileros en Jardines, que fueron Gastón Martirena y Camilo Cándido.

Los volantes que estarán a la orden este miércoles son Bruno Zuculini, Lucas Rodríguez, que llegó a cinco amarillas por el Torneo Clausura, Juan García, Santiago Silva, Luciano González y Agustín Dos Santos.

Mauro Brasil y Bruno Zuculini Foto: Dante Fernández/Focouy

Finalmente, Luciano Boggio no viajó tras estar sancionado ante Danubio y no jugar.

Entre los delanteros, la sorpresa es Maximiliano Gómez, quien entró a la lista pese a su gran esfuerzo en Jardines donde marcó los dos goles para el triunfo. Los otros atacantes y volantes ofensivos que estarán son Tomás Verón Lupi, Rubén Botta, Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera, Maxi Gómez y Pavel Núñez.

No viajan Tiziano Correa ni Nahuel Gelos, quien está suspendido por su roja ante Rentistas.

El probable equipo de Nacional:

El probable equipo de Nacional para este miércoles sería con Alexis Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Tomás Viera y Román Clematte; Agustín Dos Santos, Bruno Zuculini; Rubén Botta, Tomás Verón Lupi, Maxi Silvera y Rodrigo Martínez

La lista de Daniel Carreño: