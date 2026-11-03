Oposición votará proyecto de Caggiani sobre viáticos de legisladores, pero cuestiona artículo que considera "inconstitucional"

El Partido Nacional y el Partido Colorado votarán en general el proyecto de ley sobre viáticos de parlamentarios y ediles impulsado por el senador del MPP Daniel Caggiani. Sin embargo, el senador Sergio Botana anunció en rueda de prensa que su partido no va a votar el artículo primero ya que, según consideran, es “inconstitucional”.

“El artículo primero se mete con los gobiernos departamentales en ese afán permanente de persecución a los gobiernos departamentales que tiene el Frente Amplio . Se violenta absolutamente la autonomía de los departamentos”, afirmó el senador y exintendente de Cerro Largo, que añadió que “es una falta de respeto, porque además los departamentos ya tienen todos ellos sistemas de contralor de sus viáticos”.

Botana dijo en el plenario del Senado que es necesario respetar el artículo 64 de la Constitución, que versa sobre las "normas especiales" que se pueden aplicar por ley sobre funcionarios de gobiernos departamentales y entes autónomos. "No nos acostumbremos a llevar por delante a los gobiernos departamentales, el 64 es para circunstancias especiales".

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Además, sostuvo Botana, el artículo 1 del proyecto de ley “se mete con el Poder Judicial” en lo que “es materia reservada por la Constitución, artículo 239, numeral 2”. El texto legal citado por el senador establece que compete a la Suprema Corte de Justicia "ejercer la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre los Tribunales, Juzgados y dependencias del Poder Judicial", cuyos funcionarios se verían alcanzados por la modificación de la ley, que abarca a los funcionarios comprendidos en el Presupuesto Nacional.

Consultado por El Observador, el senador Pedro Bordaberry confirmó que su partido votará la norma, pero que a su vez planteará ante el Senado que se prohíban los viajes al exterior de legisladores con cargo a fondos públicos. En la sesión del Senado, Bordaberry dijo que "en este mundo que hoy tenemos de videoconferencia, no podemos asistir por videoconferencia (a foros internacionales) y parece que tenemos que ir personalmente".

"Si hay que hacer una excepción, señora presidenta, seguro usted, como presidenta de la Asamblea General, se presenta y se vota", planteó Bordaberry dirigiéndose a la vicepresidenta Carolina Cosse.

En sesión, Bordaberry respaldó la afirmación de Botana de que la norma tiene aspectos inconstitucionales.

Sobre el proyecto presentado por el FA, Botana afirmó ante la prensa: “Lo que vemos es que presentaron un proyecto sencillamente para quedar bien, porque saben que no va a tener los dos tercios este artículo y entonces, para poder boquillear un poco y en realidad quede todo como está”.

En contrapartida al proyecto impulsado desde el oficialismo, el legislador nacionalista dijo que desde su agrupación van a “presentar dos cosas más”.

“Vamos a pedir que se trate el proyecto del senador (Pedro) Bordaberry, que es que el que quiera viajar que se pague el viaje o si no, que se lo apruebe la Cámara. Primero vamos a poner eso a consideración y segundo, si eso no sale, es un aditivo por el cual hay que explicar a qué se va, cuál es el resultado que se va a obtener y en el caso de que se haya obtenido el resultado, se dice que se obtuvo el resultado”, explicó Botana.

En caso de que no se haya obtenido el resultado buscado en tal viaje, afirmó el senador, el legislador solicitante deberá “explicar claramente por qué no se obtuvo”.

“Y esto, con sanciones, por supuesto. De no viajar más, porque esto de andar viajando todos los meses a todos los organismos internacionales, a cuánto foro hay, que viven más adentro del avión que en la casa o que en el propio Parlamento”, opinó y añadió que es necesario que “se termine esa tiradera de plata”.

El proyecto presentado por Caggiani busca modificar el artículo 46 de la ley 19.924, que regula la liquidación y rendición de viáticos para funcionarios comprendidos en los incisos del Presupuesto Nacional. La norma propuesta plantea la obligación de parlamentarios y ediles que perciban viáticos por misiones en el exterior o comisiones de servicio en el país, de rendir cuentas y devolver los excedentes de viáticos.