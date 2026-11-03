Sindicato de Canal 5 pide que levanten Buscadores y repudió el comentario "homofóbico, violento y estigmatizante" de Fernando Vilar

El pasado viernes 30, durante el programa Buscadores , el conductor Fernando Vilar hizo un comentario durante una discusión sobre la identidad de género en la infancia durante una entrevista a la médica y excandidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto Lorena Quintana que despertó polémica.

Haciendo referencia a una situación puntual vinculado a las infancias trans, Vilar dijo: “Yo tengo un hijo que a los 8 años viene de pantaloncito y pelito corto con la pelota abajo del brazo y me dice ‘Papá, me siento nena’. ¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos? ¿Cómo se avanza en ese tema? No quisiera estar en los zapatos de nadie que esté en esa situación” .

El comentario del comunicador motivó un comunicado de Canal 5 (una de las dos pantallas que emite Buscadores, junto a VTV) rechazando el comentario, y exigiendo una rectificación pública. En el programa de este lunes 2, el primero desde el episodio y sin Vilar en el estudio, el conductor César Bianchi leyó el comunicado al comienzo del programa, que se trata de una coproducción con el canal estatal.

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"¿Qué hago? ¿Le pego un tiro y un problema menos?": Canal 5 rechazó las declaraciones de Fernando Vilar en Buscadores sobre infancias trans

Este martes, por su parte, la Asociación de Trabajadores de la Televisión Nacional (ATTN), el sindicato de Canal 5, publicó un comunicado dirigido a la opinión pública en el que expresan "su más enérgico rechazo a los comentarios de carácter homofóbico y a las expresiones de contenido violento y estigmatizante hacia las diversidades de género, realizados por un comunicador de Canal 5 del programa Buscadores".

"Dicho programa es habitual en generar este tipo de discursos de odio, sobre todo a lo referido a situaciones de género", agrega el comunicado, refiriendo al episodio ocurrido en julio de este año entre los panelistas Antonio Maeso y Daniela Bouret.

"Entendemos que estas manifestaciones no pueden ser consideradas simples opiniones ni omitir la responsabilidad que tienen los comunicadores cuando emiten discursos de odio en una transmisión pública donde hay presentes también niños, niñas y adolescentes. Entendemos que estos discursos no pueden legitimar prejuicios ni promover prácticas de discriminación", dice el comunicado de ATTN.

El sindicato expresa además su rechazo a "que este tipo de expresiones se produzcan desde un canal público, cuya función debe estar al servicio de toda la sociedad, garantizando pluralidad, inclusión, respeto y representación de la diversidad".

ATTN exige "el levantamiento del aire del programa Buscadores, ante la reiteración de expresiones y conductas que consideramos incompatibles con los principios que deben regir un medio público".