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Entraron dos veces a robar a una casa, amenazaron con armas de fuego y se llevaron caballos y otros animales: hay tres detenidos

Dos hombres de 32 años y un adolescente de 17 fueron detenidos por la Policía

3 de noviembre de 2026 11:44 hs
animalesrecuperados

Dos hombres de 32 años y un adolescente de 17 fueron detenidos por la Policía tras dos rapiñas cometidas en una vivienda de la calle Alianza, en Montevideo, donde los delincuentes amenazaron con armas de fuego a la víctima y se llevaron animales y diversos objetos, informó la Jefatura capitalina.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el primer episodio ocurrió el domingo 1º de noviembre, cuando varios hombres ingresaron al predio y, mediante amenazas con armas de fuego, se llevaron cinco caballos, un cordero y cuatro bicicletas.

Al día siguiente, los delincuentes regresaron a la misma vivienda y volvieron a amenazar a la víctima. En esta oportunidad, sustrajeron otros animales, carros de caballo, herramientas y diversos objetos.

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Tras recibir una comunicación del Centro de Comando Unificado, efectivos de la Brigada Departamental de Seguridad Rural concurrieron al lugar y localizaron a dos hombres de 32 años que intentaron escapar, pero fueron interceptados y detenidos.

La víctima reconoció a ambos como participantes de las rapiñas. Los dos tienen antecedentes penales y uno de ellos estaba requerido por un caso de violencia doméstica.

Recuperaron animales, herramientas y una moto robada

Durante el procedimiento, los policías también interceptaron a un adolescente de 17 años que transportaba varios de los objetos denunciados como robados.

Además, recuperaron tres caballos que habían sido trasladados por otro hombre, quien logró escapar al advertir la presencia policial.

En total, la Policía recuperó ocho cerdos, dos conejos, tres caballos, dos carros de caballo, dos monturas, herramientas y cinco focos de luz.

También se incautó una motocicleta Zanella Sapucai que estaba requerida por otra rapiña.

La Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno dispuso las actuaciones correspondientes y la derivación del menor al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), además de su conducción ante la sede fiscal este martes.

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