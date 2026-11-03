Inumet prevé lluvias y tormentas durante la visita del papa León XIV a Uruguay: cuándo mejoran las condiciones

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) difundió un pronóstico especial para los días 6, 7 y 8 de noviembre , cuando el papa León XIV visitará Uruguay . El organismo prevé lluvias y tormentas en Montevideo y Paysandú , además de un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Según el informe, el viernes 6 de noviembre , cuando está prevista la llegada del pontífice, Montevideo tendrá una jornada nubosa. Hacia la noche se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con precipitaciones y tormentas.

Para el sábado 7 de noviembre , Inumet pronosticó lluvias y tormentas desde la madrugada en Paysandú, aunque las condiciones comenzarán a mejorar a partir del mediodía.

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En Montevideo también se esperan lluvias y tormentas durante la mañana , con una mejora prevista para la tarde.

El organismo advirtió que los vientos rotarán hacia el sector sur y aumentarán su intensidad, lo que provocará un descenso de las temperaturas y una baja sensación térmica.

Domingo 8: cómo estará el tiempo en Florida

El domingo 8 de noviembre, cuando las actividades de la visita papal se trasladen a Florida, se espera una jornada sin precipitaciones.

De acuerdo con Inumet, la mañana será fría, pero las temperaturas comenzarán a ascender hacia el mediodía. El cielo estará algo nuboso.

De esta manera, el pronóstico oficial anticipa que las condiciones más inestables se concentrarán entre la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras que para el domingo se espera una mejora del tiempo.