Inumet prevé lluvias y tormentas durante la visita del papa León XIV a Uruguay: cuándo mejoran las condiciones

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) difundió un pronóstico especial para los días 6, 7 y 8 de noviembre, cuando el papa León XIV visitará Uruguay. El organismo prevé lluvias y tormentas en Montevideo y Paysandú, además de un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.
Según el informe, el viernes 6 de noviembre, cuando está prevista la llegada del pontífice, Montevideo tendrá una jornada nubosa. Hacia la noche se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con precipitaciones y tormentas.
Sábado 7: lluvias y tormentas en Paysandú y Montevideo
Para el sábado 7 de noviembre, Inumet pronosticó lluvias y tormentas desde la madrugada en Paysandú, aunque las condiciones comenzarán a mejorar a partir del mediodía.
En Montevideo también se esperan lluvias y tormentas durante la mañana, con una mejora prevista para la tarde.
El organismo advirtió que los vientos rotarán hacia el sector sur y aumentarán su intensidad, lo que provocará un descenso de las temperaturas y una baja sensación térmica.
Domingo 8: cómo estará el tiempo en Florida
El domingo 8 de noviembre, cuando las actividades de la visita papal se trasladen a Florida, se espera una jornada sin precipitaciones.
De acuerdo con Inumet, la mañana será fría, pero las temperaturas comenzarán a ascender hacia el mediodía. El cielo estará algo nuboso.
De esta manera, el pronóstico oficial anticipa que las condiciones más inestables se concentrarán entre la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras que para el domingo se espera una mejora del tiempo.