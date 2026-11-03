Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 32
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Inumet prevé lluvias y tormentas durante la visita del papa León XIV a Uruguay: cuándo mejoran las condiciones

El organismo meteorológico anticipó precipitaciones en Montevideo y Paysandú durante las actividades del pontífice

3 de noviembre de 2026 12:30 hs
20250411 Vista de Montevideo desde la rambla de Punta Gorda, nublado, estado del tiempo, pronostico
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) difundió un pronóstico especial para los días 6, 7 y 8 de noviembre, cuando el papa León XIV visitará Uruguay. El organismo prevé lluvias y tormentas en Montevideo y Paysandú, además de un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

Según el informe, el viernes 6 de noviembre, cuando está prevista la llegada del pontífice, Montevideo tendrá una jornada nubosa. Hacia la noche se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con precipitaciones y tormentas.

Sábado 7: lluvias y tormentas en Paysandú y Montevideo

Para el sábado 7 de noviembre, Inumet pronosticó lluvias y tormentas desde la madrugada en Paysandú, aunque las condiciones comenzarán a mejorar a partir del mediodía.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 3 de noviembre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 2 de noviembre

En Montevideo también se esperan lluvias y tormentas durante la mañana, con una mejora prevista para la tarde.

El organismo advirtió que los vientos rotarán hacia el sector sur y aumentarán su intensidad, lo que provocará un descenso de las temperaturas y una baja sensación térmica.

Domingo 8: cómo estará el tiempo en Florida

El domingo 8 de noviembre, cuando las actividades de la visita papal se trasladen a Florida, se espera una jornada sin precipitaciones.

De acuerdo con Inumet, la mañana será fría, pero las temperaturas comenzarán a ascender hacia el mediodía. El cielo estará algo nuboso.

De esta manera, el pronóstico oficial anticipa que las condiciones más inestables se concentrarán entre la noche del viernes y la mañana del sábado, mientras que para el domingo se espera una mejora del tiempo.

Las más leídas

Feriados 2027 en Uruguay: cuándo caen Carnaval, Semana de Turismo y los cinco feriados no laborables

El golpe de Jesús Owono que le causó la muerte a Jesús de Miguel; el hecho que impacta a España y al fútbol mundial

Quién es Jesús Owono, el arquero que causó la muerte de Jesús de Miguel de Tenerife, y cómo se expresó en sus redes sociales

Orsi decreta duelo nacional de dos días por muerte de los tres militares en Fray Bentos: qué implica

Temas

Inumet lluvias tormentas Papa León XIV

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos