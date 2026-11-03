Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 3 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 3 de noviembre una jornada marcada por la nubosidad, las lluvias y las tormentas en buena parte del territorio nacional, con mayor inestabilidad en el norte y oeste del país.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 °C y los 27 °C, mientras que los vientos soplarán predominantemente del sector este, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h y ser más intensas durante las tormentas.

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 22 °C.

Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias intensas para Montevideo y otros tres departamentos

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 2 de noviembre

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche se mantendrá la nubosidad y se esperan precipitaciones aisladas. Los vientos serán del este y noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el este

En el este, las temperaturas oscilarán entre los 11 °C y los 25 °C.

La mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y la noche, Inumet anuncia precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas. Los vientos serán del este y noreste, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de entre 40 y 50 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

En el oeste, se espera una temperatura mínima de 13 °C y una máxima de 24 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con un progresivo desmejoramiento acompañado de precipitaciones y tormentas. También se prevén neblinas y bancos de niebla.

En la tarde y la noche persistirán las lluvias y tormentas, con cielo cubierto y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h, que podrán ser más fuertes durante las tormentas.

Pronóstico para el norte del país

En el norte, se registrarán las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 16 °C y una máxima de 27 °C.

La mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas. También se esperan neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche continuarán las precipitaciones y tormentas, con cielo cubierto y neblinas. Los vientos soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h y la posibilidad de ráfagas más intensas asociadas a las tormentas.