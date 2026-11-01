Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 1° de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 1° de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad hacia la segunda mitad del día, con lluvias y probables tormentas en el suroeste, centro-sur y este del país, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 26 °C en el oeste y norte del territorio.

En el oeste las precipitaciones y probables tormentas comenzarán a desarrollarse desde la mañana, mientras que en Montevideo, el área metropolitana y el este las condiciones desmejorarán durante la tarde y noche. En el norte, en cambio, la jornada transcurrirá con aumento de nubosidad y bancos de niebla matinales, pero sin lluvias previstas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y los 15 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 25 °C y los 26 °C, según la región.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 25 °C .

Durante la mañana el cielo se presentará algo nuboso y nuboso. Los vientos soplarán del sector noreste con velocidades de entre 10 y 30 km/h, acompañados de rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche se espera un desmejoramiento de las condiciones meteorológicas, con cielo nuboso a cubierto, precipitaciones y probables tormentas. El viento rotará del sector norte al este a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

Para el oeste del territorio nacional, el organismo oficial anuncia una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, presencia de neblinas y registro de precipitaciones acompañadas de probables tormentas. Los vientos soplarán del noreste al noroeste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Hacia la tarde y noche persistirá el cielo nuboso y cubierto con lluvias y tormentas, previéndose mejoras temporarias. El viento se orientará del noroeste a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Este

En el este de Uruguay, los termómetros marcarán entre 14 °C de mínima y 25 °C de máxima.

Durante las primeras horas del día el cielo estará algo nuboso y nuboso, con baja probabilidad de precipitaciones y formación de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo se presentará nuboso y cubierto (con períodos de algo nuboso) y se desarrollarán precipitaciones y probables tormentas. El viento soplará del noreste y este de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Norte

En la zona norte de Uruguay se esperan temperaturas que irán desde los 12 °C hasta los 26 °C, en una jornada sin precipitaciones previstas.

La mañana iniciará con cielo algo nuboso y nuboso, acompañado de neblinas y bancos de niebla. Los vientos predominarán del sector noreste con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso y cubierto con intervalos de algo nuboso. Los vientos continuarán del noreste y este de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.