¿Es verdad que ha habido menos sol? Los registros históricos y lo que muestran los datos en octubre y en lo que va del año

¿Otra vez nublado ? ¿Otra vez llueve? Las preguntas vienen dominando las conversaciones las últimas semanas y la resignación, al mirar el pronóstico o escuchar a los meteorólogos, se agranda cada vez más.

Después de pasar un invierno más lluvioso de lo normal a nivel país –principalmente por los temporales ocurridos en el norte– y a la espera de los efectos de El Niño (lluvias, inundaciones) durante el verano y comienzos del otoño, los uruguayos pedían por una primavera benevolente en la que además de subir las temperaturas regalase días de sol que permitieran desatar la serotonina.

La realidad , siempre tan testaruda, ofreció un setiembre más frío aunque menos lluvioso , y regaló un octubre con días nublados que llevaron a los montevideanos a bromear con que la capital se estaba pareciendo a Londres .

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¿Pero cuánta de esa percepción es real ? ¿Qué tan distinto ha sido este octubre de los otros? ¿Es verdad que hubo menos sol en lo que va del año?

En cinco de sus estaciones, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) releva las horas de sol diarias y los datos –aún con octubre sin terminar– a los que accedió El Observador muestran que la cantidad de sol ha sido menor que el año pasado, pero también ha estado por debajo de los promedios históricos.

Las estaciones están ubicadas en Artigas, Salto, Mercedes, Colonia y Rocha.

De acuerdo con Inumet, Uruguay tiene en promedio unas 2.500 horas de sol anuales, aunque hay diferencias entre los departamentos. En Rocha suele haber unas 2.300 horas mientras que en Salto hay 2.600 horas en promedio, lo que muestra que las líneas de insolación “crecen de sureste a noroeste”.

Las horas de sol se miden con un heliógrafo, que suele estar a 1,5 metros sobre el nivel del suelo. El aparato se compone de una bola de cristal que funciona como lupa y una gráfica donde se registran las horas de brillo solar en horas. Los rayos caen, se concentran en la bola de cristal para luego impactar en la gráfica y quemarla.

Más allá de octubre, los datos muestran que en lo que va del año en Salto hubo 225 horas menos de sol que el año pasado. Van 1.867 horas y en 2025 eran 2.092. En Rocha la situación es similar, van 1.602 horas y en 2025 iban 1.924. Son 322 horas menos.

Y en Colonia se registran 1.986 horas y el año pasado iban 2.241, contabilizando 255 menos.

Los reportes muestran que ha habido algunos meses –principalmente en el invierno– donde la baja en la cantidad de horas fue significativa.

Setiembre estuvo dentro del promedio (210 horas de sol en Colonia contra 217 de 2025) pero agosto tuvo grandes diferencias. En este departamento del oeste del país hubo 140,8 horas de sol y en 2025 fueron 207,4. El promedio entre 1960-1990 es 168, lo que muestra que 2025 y 2026 son dos extremos.

Julio también fue un mes con poco sol. En Colonia hubo 107,9 horas y en 2025 fueron 179,9, mientras que en Rocha hubo 89,4 horas y en 2025 fueron 154,5. Lo mismo ocurrió en junio.

La falta de sol es un tema que suele ser estudiado por los científicos para explicar los perjuicios que genera sobre la salud humana. Los análisis se centran en fenómenos como la depresión, ansiedad e incluso bajones o cansancio debido al déficit de vitamina D y la alteración en la producción de melatonina.

Los casos paradigmáticos ocurren en los países nórdicos, que conviven con el problema debido a que transitan inviernos con muy pocas horas de luz solar.

No veo el cielo, está nublado

Meses atrás, tras ver y leer comentarios en redes sociales sobre la cantidad de días nublados, el investigador Juan Badagian se hizo una pregunta similar a la de El Observador pero la respondió a partir de otros datos.

Badagian, que es estudiante de doctorado en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en la UBA e integra el departamento homónimo de la Facultad de Ciencias, utilizó el reanálisis ERA5 europeo para observar lo que había ocurrido entre el 1° de julio y el 15 de agosto en todo el país.

Lo que encontró fue que la cobertura nubosa media espacial sobre Uruguay alcanzó 69,3%, frente a 54% de la climatología que puso como referencia (1991-2020). La diferencia fue de 15,3 puntos porcentuales.

A su vez, al ordenar los valores medios correspondientes al mismo intervalo calendario de cada año, 2026 ocupó el primer puesto entre los 36 años (1991–2026) mostrados en el análisis original.

Su informe, al que accedió El Observador, destaca que la señal de nubosidad fue extensa territorialmente: las 19 capitales departamentales registraron anomalías positivas.

Menos energía solar

Más allá de estos datos, en el caso uruguayo la falta de sol también se ha observado en una menor producción de energía fotovoltaica.

Datos de UTE revisados por El Observador muestran que entre enero y octubre la generación cayó en el orden de 7% respecto a 2025. Y si se hace zoom en lo que ocurrió entre mayo y octubre se encuentra que la caída es de un 10% interanual.

En mayo, la producción fue 6,14% mayor, mientras que junio fue -10%, julio -22%, agosto -32%, setiembre 2,57% y octubre -7%.

Debido a que se han ido sumando generadores, no se pueden hacer comparaciones más extensas.

Actualmente, la potencia instalada de energía solar fotovoltaica es de algo más de 300 MW (en su mayoría parques privados que tienen contrato con UTE) y su participación en el total de generación en lo que va de 2026 es del 3%.