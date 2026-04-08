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"Típico de otoño": Metsul anuncia masa de aire frío que traerá "días soleados y temperaturas suaves" a Uruguay

De acuerdo con Metsul, Uruguay tendrá jornadas con cielo mayormente despejado y temperaturas moderadas, con máximas en el entorno de los 22 a 24°C

8 de abril de 2026 13:29 hs
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Una masa de aire frío avanza sobre la región tras el pasaje del ciclón extratropical y traerá días más estables, soleados y con temperaturas otoñales en Uruguay, según un informe de el observatorio meteorológico brasileño Metsul.

El análisis señala que un sistema de alta presión se desplaza desde el centro de Argentina hacia Uruguay y el sur de Brasil, generando un cambio en las condiciones del tiempo. “Una masa de aire seco y frío está generando días típicos de otoño”, indicó el reporte.

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En ese contexto, el aire frío seguirá una trayectoria que impactará directamente en Uruguay antes de avanzar hacia Rio Grande do Sul. “Un sistema atmosférico de alta presión favorecerá días soleados y temperaturas suaves en Rio Grande do Sul, Argentina y Uruguay”, afirmó Metsul.

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Cambio de viento y descenso de temperatura

En las próximas horas se espera un cambio en la dirección del viento, que comenzará a soplar del oeste y suroeste, lo que provocará una baja en la temperatura y en la sensación térmica. “El viento cambiará de dirección (...) lo que reducirá la temperatura general a medida que el ciclón se aleje en el Atlántico Sur”, explicó el informe.

Este proceso marcará el ingreso de aire más frío y seco, dejando atrás las condiciones de inestabilidad de los últimos días.

Días más frescos y mejora del tiempo

De acuerdo con Metsul, Uruguay tendrá jornadas con cielo mayormente despejado y temperaturas moderadas, con máximas en el entorno de los 22 a 24 °C y un descenso más notorio durante la noche.

El viernes se espera el momento de mayor impacto del aire frío, con mínimas más bajas que las registradas en los últimos días. “Se prevé que las temperaturas mínimas sean inferiores a 15 °C en la gran mayoría de las zonas”, indicó el reporte.

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Sin embargo, el enfriamiento será transitorio. “Esta ola de frío será breve”, advirtió Metsul, que anticipa un aumento de temperaturas hacia el fin de semana.

De esta forma, tras el temporal, el país ingresa en un escenario de mayor estabilidad, con condiciones más típicas del otoño y menor presencia de lluvias.

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