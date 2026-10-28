Agencia Nacional de Vivienda abrió llamado laboral con sueldo de casi $ 148 mil: requisitos y cómo postularse

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV) abrió un nuevo llamado laboral para arquitectos , con una remuneración mensual nominal de $ 147.936 , incluyendo una partida de alimentación. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo martes 10 de noviembre de 2026.

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El concurso es externo, de oposición, méritos y antecedentes, y tiene como objetivo conformar una lista de prelación para futuros ingresos , que tendrá una vigencia de 24 meses a partir de su homologación por el Directorio del organismo.

El cargo prevé una carga horaria de 40 horas semanales , con un sueldo base nominal de $ 127.624, al que se suma una partida mensual de alimentación de $ 20.312, además de los beneficios sociales correspondientes.

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Las tareas se desarrollarán en la sede central de la ANV, ubicada en Cerrito esquina Zabala, en Montevideo. La designación tendrá carácter provisorio durante los primeros 12 meses.

Cuáles son los requisitos para trabajar en la Agencia Nacional de Vivienda

Para participar del llamado laboral de la ANV, los postulantes deberán cumplir con dos requisitos excluyentes:

Contar con título de arquitecto expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por una universidad privada reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), debidamente registrado.

Acreditar al menos cinco años de experiencia profesional vinculada a las tareas y responsabilidades del cargo.

También se valorará la formación complementaria en dirección de obras, normativa municipal, tasaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas, sustentabilidad, seguridad en obra y gestión de calidad.

El conocimiento de herramientas informáticas como AutoCAD y BIM será considerado entre los méritos de los aspirantes.

Además, para ingresar al organismo se exige contar con ciudadanía natural o legal, inscripción en el Registro Cívico, constancia de voto en las últimas elecciones nacionales o la justificación correspondiente, carné de salud vigente y certificado de buena conducta.

Qué tareas deberán realizar los arquitectos seleccionados por la ANV

Según las bases del llamado, los profesionales tendrán a su cargo el análisis, desarrollo, seguimiento y control de programas habitacionales y otros proyectos asignados por la Agencia Nacional de Vivienda.

Entre sus principales responsabilidades estarán la evaluación de terrenos y proyectos de construcción, el estudio de solicitudes de préstamos para cooperativas de vivienda y la elaboración de informes técnicos.

También deberán participar en procesos de licitación, diseñar proyectos arquitectónicos, gestionar permisos ante organismos públicos y realizar tasaciones de inmuebles.

Otras funciones incluyen el seguimiento de obras, el control de certificaciones y la supervisión de personal técnico.

Cómo será el concurso para ingresar a la Agencia Nacional de Vivienda

El proceso de selección contempla la evaluación de méritos y antecedentes, además de una etapa de oposición que incluye una prueba técnica, una evaluación psicolaboral y una entrevista complementaria.

Para aprobar será necesario alcanzar al menos el 60% en cada instancia y un puntaje total igual o superior a 70 puntos.

La ANV estableció que, si se presentan más de 50 aspirantes, se realizará un sorteo ante escribano público. Los primeros 50 sorteados que cumplan con los requisitos excluyentes podrán continuar en el concurso.

A su vez, solamente los 25 postulantes mejor ubicados que hayan alcanzado el puntaje mínimo accederán a la evaluación psicolaboral.

Cómo inscribirse al llamado laboral de la ANV y hasta cuándo hay plazo

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente en línea, hasta el martes 10 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, mediante el

formulario disponible en la plataforma de concursos de la Agencia Nacional de Vivienda.

La información presentada tendrá carácter de declaración jurada y, una vez completada la inscripción, los aspirantes recibirán una confirmación por correo electrónico.

Quienes resulten seleccionados luego del eventual sorteo deberán completar un segundo formulario con sus méritos y antecedentes y presentar presencialmente la documentación que lo respalde.

Entre los documentos solicitados figuran el título profesional, la escolaridad de egreso, los comprobantes de formación y experiencia laboral y una copia de la cédula de identidad vigente.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse con la ANV a través del correo electrónico [email protected] o del teléfono 17217.

Las bases completas y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en la plataforma oficial de concursos de la Agencia Nacional de Vivienda.