Llamado laboral del Poder Judicial para administrativos con sueldo de más de $ 54 mil: requisitos y cómo anotarse

El Poder Judicial de Uruguay abrió un llamado laboral para cubrir cargos contratados de Administrativo V , escalafón Administrativo Judicial, grado 6, con destino en Montevideo.

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La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que tengan bachillerato completo y conocimientos de informática , sin que se exija experiencia laboral previa entre los requisitos establecidos.

Los seleccionados desempeñarán tareas de atención al público, recepción y archivo de expedientes, manejo de correspondencia, elaboración de informes y utilización de herramientas informáticas , entre otras funciones administrativas.

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El régimen de trabajo será de 40 horas semanales, con opción a 30 horas .

Cuánto se gana en el llamado laboral del Poder Judicial

De acuerdo con la escala de remuneraciones del Poder Judicial, actualizada al 1.º de julio de 2026, el cargo de Administrativo V, grado 6, tiene un sueldo nominal de referencia de $ 54.584, mientras que la remuneración líquida estimada asciende a $ 45.092.

Sin embargo, estos montos contemplan distintas compensaciones, entre ellas la prima por asiduidad, el viático por alimentación y la prima por rendimiento en su porcentaje máximo del 15%.

Esta última compensación puede alcanzarse a partir del tercer año de trabajo, siempre que el funcionario cumpla con las condiciones de evaluación establecidas.

Por ese motivo, el salario efectivo de quienes ingresen al organismo puede ser inferior a los valores publicados en la escala.

El cálculo del sueldo líquido también toma como referencia una aportación al Fonasa del 4,5%, correspondiente a un trabajador sin hijos, cónyuge o concubino a cargo, y no contempla deducciones personales.

Las bases no especifican la remuneración correspondiente a la modalidad de 30 horas semanales.

Cuáles son los requisitos para trabajar en el Poder Judicial

Según las bases del llamado, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Ser ciudadano natural o legal uruguayo.

Tener 18 años como mínimo al cierre del período de inscripción.

Contar con cédula de identidad vigente, credencial cívica y constancia de voto de las últimas elecciones departamentales, cumpliendo las exigencias legales correspondientes.

Tener bachillerato completo , ya sea de Secundaria o su equivalente en UTU.

Acreditar conocimientos de informática a nivel de usuario mediante certificado o constancia de aprobación.

Tener domicilio en la ciudad de Montevideo.

Contar con control de salud vigente.

No haber sido destituido de ningún organismo del Estado.

No tener una sentencia de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para acreditar el bachillerato será necesario presentar la fórmula 69 A o el título correspondiente. No se aceptarán escolaridades para demostrar la aprobación de este requisito.

Cómo será el proceso de selección

Si la cantidad de postulantes supera las 400 personas, el Poder Judicial realizará un sorteo para determinar quiénes podrán participar inicialmente del concurso. Los primeros 400 sorteados quedarán habilitados, mientras que los restantes podrán ser convocados como suplentes.

El proceso de selección tendrá dos instancias:

Prueba de conocimientos: tendrá un máximo de 60 puntos e incluirá preguntas de cultura general, razonamiento lógico, habilidades numéricas y material proporcionado por el organismo. Será eliminatoria y se necesitarán al menos 45 puntos para continuar.

Evaluación psicolaboral: otorgará hasta 40 puntos y analizará competencias como comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad y vocación de servicio.

Para quedar habilitados para una eventual designación, los aspirantes deberán obtener al menos 70 puntos sobre 100.

Cómo anotarse al llamado laboral del Poder Judicial

Las inscripciones se realizarán exclusivamente por internet, a través del portal oficial de concursos del Poder Judicial.

Los interesados deberán ingresar al sitio utilizando su usuario de ID Uruguay y completar el formulario de postulación cuando se habilite el período de inscripciones.

Las bases establecen que la Dirección General de los Servicios Administrativos comunicará oportunamente las fechas de inscripción y del sorteo, por lo que el documento todavía no especifica cuándo comienza y termina el plazo para anotarse.

Una vez publicada la nómina de habilitados, los aspirantes deberán ingresar a la sección Mi Bandeja del portal de concursos y adjuntar la documentación requerida, que incluye cédula de identidad, credencial cívica, constancia de voto, control de salud, comprobante de domicilio, acreditación del bachillerato y certificado de informática.

Los postulantes deberán consultar periódicamente la plataforma para conocer las convocatorias y fechas de las evaluaciones.

Los resultados del concurso tendrán una vigencia de dos años desde el primer nombramiento, aunque la Suprema Corte de Justicia podrá extender ese plazo por razones de servicio.