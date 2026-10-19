Llamado laboral de BROU busca administrativos y ofrece sueldo de $60 mil: mirá requisitos y cómo anotarse

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) abrió este lunes un nuevo llamado laboral para cubrir puestos administrativos en sus sucursales de Montevideo y el interior del país , con un salario nominal base de $60.042 mensuales .

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La convocatoria está dirigida a personas que tengan bachillerato completo y cumplan con los requisitos de edad y ciudadanía establecidos en las bases. No se exige experiencia laboral previa.

El objetivo del concurso es conformar una lista de prelación para el cargo de Auxiliar de Ingreso , correspondiente al escalafón administrativo, que será utilizada por el banco para cubrir las vacantes que se generen en sus distintas sucursales.

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Las inscripciones estarán habilitadas desde las 15:00 horas del lunes 19 de octubre hasta las 15:00 del miércoles 4 de noviembre de 2026 .

Cuánto paga el BROU y cuál es el horario de trabajo

El cargo de Auxiliar de Ingreso tiene un salario nominal base de $60.042, correspondiente al grado 5 de la Escala Patrón Única, según los valores vigentes al 1° de enero de 2026.

La jornada laboral será presencial, de lunes a viernes, de 12:50 a 19:40 horas.

Los funcionarios seleccionados podrán desempeñarse en sucursales de la zona metropolitana y del interior del país.

Entre las principales tareas previstas para el puesto se encuentran la atención presencial y remota de clientes, recepción y procesamiento de documentación, asesoramiento sobre productos y servicios bancarios, tareas administrativas y contables y operaciones de caja cuando sean asignadas.

El banco también establece que los funcionarios podrán estar sujetos a traslados por razones de servicio, de acuerdo con la normativa vigente.

Cuáles son los requisitos para postularse al llamado del BROU

De acuerdo con las bases del concurso, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos excluyentes:

Tener 18 años cumplidos al 1° de julio de 2026 .

Ser ciudadano natural o legal y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional.

Tener bachillerato completo (sexto año de Secundaria o equivalente) al 1° de julio de 2026.

Presentar la documentación que acredite la culminación de los estudios y la escolaridad correspondiente.

En el caso de ciudadanos legales, deberán haber transcurrido al menos tres años desde la obtención de la carta de ciudadanía para poder ser designados.

Además, quienes tuvieran 35 años o más al 1° de julio de 2026 deberán acreditar los años de aportes previsionales necesarios para generar causal jubilatoria a la edad establecida en las bases del concurso.

Para acreditar los estudios, quienes hayan cursado Secundaria deberán presentar las fórmulas 69A y 69, mientras que los egresados de UTU deberán aportar la ficha acumulativa o el registro de escolaridad correspondiente.

Cómo inscribirse al llamado del Banco República

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través de la página web del BROU.

El período de inscripción comienza el 19 de octubre a las 15:00 horas y finaliza el 4 de noviembre a la misma hora.

Al completar el formulario, los interesados deberán ingresar sus datos personales y la información de escolaridad solicitada.

Cada aspirante podrá inscribirse en un solo departamento de los 19 comprendidos en la convocatoria.

El banco advierte que las postulaciones incompletas no serán consideradas y que quienes no puedan acreditar la información declarada quedarán automáticamente excluidos del proceso.

Una vez finalizada la inscripción, los aspirantes recibirán un comprobante que deberán conservar para las siguientes etapas.