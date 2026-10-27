Camino a Madrid y con la mira en las finales de la Liga AUF Uruguaya, si logra clasificar: el plan de Peñarol para recuperar a Leonardo Fernández

Peñarol continúa realizando un trabajo especial y minucioso con Leonardo Fernández en el marco de la recuperación de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una grave lesión sufrida durante el primer partido de la Copa Libertadores de este año frente a Independiente Santa Fe en Bogotá y desde la interna del club no descartan que pueda llegar a una eventual definición de la Liga AUF Uruguaya, si es que los carboneros logran la clasificación.

Aquel episodio tuvo lugar el pasado 10 de abril en la visita mirasol a Independiente Santa Fe tras una durísima entrada del defensor Víctor Moreno, en una jugada que insólitamente no fue sancionada como penal por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela.

A partir de ese instante comenzó un proceso médico y físico sumamente riguroso. El talentoso futbolista fue intervenido quirúrgicamente el 21 de abril pasado por el doctor Manuel Leyes en la Clínica Olympia de Madrid, en España.

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Durante los primeros 10 días posteriores al quirófano, Leonardo Fernández debió utilizar muletas para desplazarse; no obstante, desde el inicio llevó a cabo ejercicios de activación de cuádriceps y glúteos de forma inmediata, una decisión clave orientada a que la masa muscular no perdiera tono y continuara cumpliendo su función de soporte.

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Una vez superado el dolor agudo inicial, el volante carbonero encaró una etapa intermedia que abarcó los meses de mayo a julio. En ese lapso, la planificación se centró en intensas labores de fortalecimiento mediante la realización de sentadillas parciales y sesiones constantes en bicicleta estática.

Gracias a este enfoque metódico, comenzó a reentrenar la articulación de la rodilla con el objetivo primordial de recuperar el equilibrio y la estabilidad indispensable, aspectos determinantes para proyectar el regreso al contacto con la pelota a más largo plazo.

El plan de Peñarol con Leonardo Fernández

El progreso no se detuvo: a partir de agosto, Leonardo Fernández empezó a efectuar trotes suaves sobre cinta.

En la actualidad, según informaron distintas fuentes a Referí, el futbolista ya realiza trabajos de gimnasio, corre directamente en cancha y patea la pelota sin oposición, mostrando una evolución en tiempo y forma que llena de optimismo a la sanidad del club.

Para los próximos días, la pauta de trabajo elevará la exigencia con cambios de dirección a velocidad y ejercicios específicos de fútbol.

Leonardo Fernández Foto: Gastón Britos/Focouy

Asimismo, la planificación aurinegra contempla que Leonardo Fernández viaje a España para someterse a un relevamiento exhaustivo con el Dr. Manuel Leyes.

La meta de esta visita es evaluarlo minuciosamente, permitirle utilizar máquinas de última generación que no existen en Uruguay y definir con precisión una fecha estimada para su retorno a las canchas. Al jugador le está ganando la ansiedad ya que se encuentra con muchas ganas de volver cuanto antes y una enorme predisposición, y ese es un punto neurálgico por el que se preocupan en Peñarol, para no apurar los tiempos.

Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

En el plan maestro de Peñarol no descartan que pueda estar presente en la definición de la Liga AUF Uruguaya, siempre y cuando los dirigidos por Diego Aguirre consigan el boleto a dichas finales.

Si bien es casi un hecho que no llegará al 100% de su plenitud física y futbolística para esas fechas, si el técnico lo observa en buenas condiciones y entiende que el equipo precisa de su pegada y jerarquía, existe una gran posibilidad de que cuente con él para afrontar esas instancias decisivas.