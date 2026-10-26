Los contratos de Nacional que vencen a fin de año y que el área deportiva tricolor deberá analizar

Con la posibilidad de pelear por el Clausura y el bicampeonato uruguayo notoriamente disminuidas luego de la dura derrota de este domingo ante Liverpool, a falta de tres fechas por jugar, en Nacional ya comienzan a vislumbrar el cierre de la temporada en el que finalizarán los contratos de ocho futbolistas y el del entrenador Daniel Carreño .

Los albos están terceros en el Clausura a cuatro unidades de los negriazules, líderes del torneo, y a dos de City Torque, segundo, mientras que en la Anual están cuartos a seis puntos de Peñarol.

El objetivo del bicampeonato quedó muy lejos para los tricolores, salvo que ganen sus encuentros y se registren varios resultados, por tanto la aspiración del equipo de Carreño ahora es intentar llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, lo que tampoco es tan fácil.

En Nacional ya trabajan en el tema de la renovación de contratos, pero hasta antes de la derrota ante Liverpool de este domingo se trataba de que eso no interfiriera en el foco de pelear por el título.

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Además, hay un detalle a tener en cuenta es que los tricolores también deberán definir la continuidad o no del entrenador Daniel Carreño, algo que harán una vez que termine la actividad.

Flavio Perchman, Pablo Álvarez y Ricardo Vairo Foto: Nacional

Pese a eso, si bien entienden que al tener en claro quién será el DT eso ayudará a definir algunas cuestiones con jugadores, en el área deportiva, con Pablo Álvarez y Flavio Perchman a la cabeza, trabajan en asuntos que van más allá de lo que pueda decidir el entrenador.

Los contratos que vencen

Nacional tienen en su lista de contratos que vencen a ocho jugadores:

Luis Mejía: El golero panameño de 35 años, que actualmente está lesionado y no volvería a jugar hasta el año próximo, finaliza su contrato el 31 de diciembre. Uno de los referentes en el plantel, con 197 partidos jugados y cuatro títulos uruguayos, entre tantos otros, estaba pasando por un gran momento cuando se lesionó, lo que había disipado las dudas que había tenido en el primer semestre, en el que confesó que jugó sentido algunos partidos.

Luis Mejía Foto Enzo Santos / FocoUy

Esas actuaciones, recuperando la titularidad que Jorge Bava le había dado al argentino Alexis Martín, demostraron que “Manotas” estaba en nivel para continuar. “Estoy disfrutando, no sé si es mi última etapa en el club, pero quiero disfrutarlo”, dijo en conferencia en setiembre.

Sebastián Coates: Capitán y otro de los referentes del plantel, el zaguero de 36 años también finaliza su contrato a fin de año y habrá que ver qué es lo que resuelve hacer. El defensa reconoció que a fines de 2025, luego de ser campeones, pensó seriamente en retirarse, pero finalmente decidió seguir un año más. Ahora, en diciembre, habrá que ver qué decide el zaguero que tuvo lesiones en la temporada, pero cumplió buenas actuaciones. En Nacional entienden que por su trayectoria “tiene la posibilidad de elegir” si sigue o no.

Sebastián Coates Foto: Dante Fernández/Focouy

Camilo Cándido: Su contrato con los tricolores finaliza en diciembre, si bien tiene la opción de continuar por un año más. El lateral campeón en 2022 que regresó en este año a los tricolores y que se perfilaba para ser el dueño de la banda izquierda, no ha tenido rendimientos que lo consoliden en el puesto, algo que sí había logrado y con destaque en su primer paso por el club.

Camilo Cándido y Juan Acosta Foto: Dante Fernández/Focouy

Lucas Rodríguez: Si fuera por sus buenas actuaciones, el volante de 33 años debería ser renovado sin duda en el tricolor. Por su entrega en la recuperación y su aporte al juego, el mediocampista ha sido una de las figuras en la temporada, en la que, pese a los fichajes de renombre que llegaron para su puesto, terminó siendo titular indiscutido y pilar del equipo.

Lucas Rodríguez ante la marca de Brian Lozano FOTO: @LIGAAUF

Nicolás Rodríguez: El “Ojito” termina su tercera temporada en Nacional, club al que llegó a mediados de 2024 y en el que suma más de 60 partidos. Su polifuncionalidad y buena disposición para estar a la orden pese a no ser un titular indiscutido, le ha permitido ser un jugador considerado por los distintos entrenadores que pasaron por el equipo en ese lapso. El detalle a tener en cuenta y que podría jugarle en contra es que tiene 35 años.

Nicolás Rodríguez Foto: Enzo Santos/Focouy

Tomas Verón Lupi: El delantero argentino termina su préstamo en diciembre tras llegar a Nacional cedido por Grasshopper de Suiza por un año. Los tricolores tienen la opción de ejecutar su compra la que está fijada en US$ 600.000 por el 80% de su ficha. El ex Racing tuvo buenas actuaciones pero no pudo afianzarse en la titularidad. Ha marcado 5 goles en 38 presencias.

Tomás Verón Lupi Foto: Enzo Santos/Focouy

Alejandro Martínez: El extremo argentino llegó a Nacional con un contrato poco habitual por el segundo semestre de este 2026. En su presentación, el pasado 1° de setiembre, se anunció que el extremo argentino de 29 años procedente de Huracán firmó hasta diciembre de 2026. Hasta el momento solo ha jugado 7 partidos (seis triunfos y un empate), pero se lesionó el pasado 19 de octubre ante Deportivo Maldonado, cuando venía levantando su nivel, y habrá que ver cómo regresa.

Alejandro Martínez Foto: Enzo Santos/Focouy

Ignacio Suárez: El golero fue uno de los siete jugadores que no fueron tenidos en cuenta a mitad de año por Jorge Bava. Al no tener opciones de pasar a otro equipo, decidió quedarse en los tricolores a entrenar por su cuenta y terminar su contrato. Volvió a atajar días atrás en Tercera división, al ser utilizado por Rafa García.