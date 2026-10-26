Hinchas de Liverpool denunciaron con videos que les tiraron petacas desde sector de Nacional en el Gran Parque Central; mirá las imágenes

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional

Hinchas de Liverpool compartieron en redes sociales videos en los que denuncian que les arrojaron petacas de vidrio desde el sector de Nacional en la Tribuna Héctor Scarone del Gran Parque Central, sector que fue compartido por parciales locales y visitante en el marco del crucial partido que se jugó este domingo y que tuvo victoria negriazul por 1-0.

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En dos videos que circularon se puede ver como un proyectil vuela del sector albo al de los de Belvedere.

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional Mientras que en otro se ve a un parcial negriazul mostrándole una petaca a los guardias de seguridad que estaban en ese lugar.

Este hecho se suma a la denuncia que hizo Deportivo Maldonado tras el último partido jugado en el Gran Parque Central, el pasado lunes, que tuvo esa tribuna dividida y en el que se tiró al menos una petaca que impactó en un hincha fernandino, lo que le generó un corte en la boca con sangrado.