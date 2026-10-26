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Hinchas de Liverpool denunciaron con videos que les tiraron petacas desde sector de Nacional en el Gran Parque Central; mirá las imágenes

Los tricolores ya habían tenido una situación similar que fue denunciada en el anterior partido ante Deportivo Maldonado

26 de octubre de 2026 9:00 hs

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional 

Hinchas de Liverpool compartieron en redes sociales videos en los que denuncian que les arrojaron petacas de vidrio desde el sector de Nacional en la Tribuna Héctor Scarone del Gran Parque Central, sector que fue compartido por parciales locales y visitante en el marco del crucial partido que se jugó este domingo y que tuvo victoria negriazul por 1-0.

En dos videos que circularon se puede ver como un proyectil vuela del sector albo al de los de Belvedere.

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional

Mientras que en otro se ve a un parcial negriazul mostrándole una petaca a los guardias de seguridad que estaban en ese lugar.

Un hincha de Deportivo Maldonado recibió un botellazo en la boca en el Gran Parque Central y le dieron seis puntos de sutura

El hincha de Nacional que hirió con una petaca a un parcial de Deportivo Maldonado fue identificado y el club tricolor lo denunció

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional

Hinchas de Liverpool denunciaron que les tiraron petacas desde sector de Nacional

Tras el partido, Nacional identificó y denunció al hincha que arrojó la petaca, algo que fue comunicado por los albos.

El expediente de ese partido ingresará este lunes a la Comisión Disciplinaria de la AUF, al igual que el del encuentro de este domingo, lo que le generará alguna sanción a los tricolores.

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