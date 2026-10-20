Un hincha de Deportivo Maldonado recibió un botellazo en la boca en el Gran Parque Central y le dieron seis puntos de sutura

Un hincha de Deportivo Maldonado resultó herido en la boca luego de recibir un botellazo en la cara en la Tribuna Héctor Scarone del Gran Parque Central donde Nacional derrotó anoche al equipo fernandino.

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Luego de un buen tiempo, Nacional decidió venderle entradas para sus hinchas en esa tribuna por lo que ambas parcialidades compartieron la Scarone.

Nacional ocupó el tramo mayor y los hinchas de Deportivo Maldonado fueron alojados en el sector que da contra la tribuna Atilio García.

Cuentas partidarias de Deportivo Maldonado denunciaron que fueron atacados por los hinchas de Nacional.

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Hinchas de Nacional contestaron en redes sociales que los proyectiles los empezaron a tirar los hinchas de Deportivo Maldonado, generándose un violento intercambio.

Ignacio Borjas, gerente deportivo del club fernandino, contó a Referí que un hincha de Deportivo Maldonado debió ser trasladado a la emergencia del hospital Americano. "Le dieron seis puntos de sutura".

Andrés Rapetti, director general de Cultura de la Intendencia de Maldonado, se expresó sobre el hecho en su cuenta de X diciendo: "¿Hasta cuándo los clubes tranquilos y de familia deberemos aguantar esto? En la tribuna del Depor Maldonado un padre de familia, con su hijo de 10 años al lado, recibió un botellazo en la cara. La AUF debería ser lapidaria con la sanción a Nacional. Son una vergüenza AUF".

Consultado por Referí declinó de hacer declaraciones porque dijo que Borjas era el vocero en el club para hablar sobre los hechos.

Insultos en zona de vestuarios donde no está permitida la presencia de hinchas

El lío que empezó a nivel de cancha entre jugadores de ambos equipos y donde los futbolistas de Deportivo Maldonado apuntaron contra Daniel Carreño por manifestaciones previas que entendieron hirientes, se trasladó luego a zona de vestuarios.

Un video que grabó La Oral Deportiva mostró qué fue lo acontecido.

Ahí se ve y escucha a los jugadores de Deportivo Maldonado gritando: "Carreño, la concha de tu madre Carreño".

Y luego se oye la reacción de gritos contra esos jugadores de Deportivo Maldonado: "Dale, manga de llorones, cuadro de mierda, son de la B, chupapijas, cuadro de mierda, cuadro chico, gallina llorona".

En zona de vestuarios no está permitida la presencia de hinchas sino de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, funcionarios y operarios de seguridad.

"Solo hubo forcejeos y algún tumulto que no pasó a mayores", dijo Borjas.