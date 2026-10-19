Daniel Carreño aclaró por qué hubo varias discusiones e insultos al final del partido con los jugadores de Deportivo Maldonado

Nacional volvió a ganar un partido pesado en la noche de este lunes, al vencer 3-2 a Deportivo Maldonado en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura y es más candidato que nunca. Por su parte, el técnico tricolor, Daniel Carreño, interrumpió la primera pregunta en la conferencia de prensa posterior al encuentro para aclarar por qué hubo empujones, discusiones e insultos con los futbolistas del rival sobre el final.

"Vinimos a jugar al fútbol con valentía y no hablo de polémicas. No hablamos con los jugadores rivales en la cancha y me dicen que sí pasó lo contrario con mis futbolistas. El equipo tuvo las ideas, se plantó muy bien, pero después hay situaciones psicológicas que te cambian. Eso será un matiz de lo que estamos hablando", dijo Gabriel Di Noia, técnico de Deportivo Maldonado tras el encuentro.

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la notable victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Nacional 3-2 Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura: con ambiente de Copa Libertadores, los de Daniel Carreño son grandes candidatos al título

Lo que dijo Daniel Carreño tras la enorme victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Previo a contestar la primera pregunta en la conferencia de prensa, Daniel Carreño pidió la palabra y dijo que algunos jugadores de Deportivo Maldonado lo increparon porque supuestamente había dicho que no estaba a bien físicamente.

"Yo lo que dije que Deportivo Maldonado juega muy bien, pero que Torque juega mejor y que lo veía mejor armado. Jamás dije eso y se ve que alguien les dio manija y por eso me increparon", comenzó diciendo Carreño.

Y aclaró: "También me dijeron que había dicho en esa nota que eran un equipito del interior. Nunca lo dije. No se olviden que yo también soy un canario del interior, soy del campo".

"Jugaron mejor que nosotros con la pelota, sin duda. Nos hicieron correr mucho en la mitad de la cancha. Pero dentro del área, donde pasan las cosas más importantes, tuvimos nuestras ocasiones", expresó.

A su vez, explicó: "Jugamos los partidos con una rebeldía y una actitud muy grande. Estamos en la búsqueda del equipo y lo repetimos por primera vez. Llevó 11 o 12 partidos y recién estoy encontrándolo".

Cuando le pidieron una definición de Francisco Calvo, quien colaboró con otros dos goles en un nuevo encuentro fundamental, se limitó a decir: "Le voy a mandar un mensaje a Calvo. Que se cuide porque Tomás Viera viene bárbaro. Nada más (y sonrió)".

Respecto a Liverpool y sus virtudes indicó que van a enfrentar "a un equipo que viene primero, que tiene a uno de los mejores, si no el mejor entrenador del fútbol uruguayo como Jorge (Fossati), que siempre tiene la virtud de hacer jugar muy bien a sus equipos, con esa línea de tres. Va a ser una táctica espejo por lo que jugamos los dos. Se asemejan bastante los dos equipos. Va a ser un partido muy parejo y esperemos seguir con esta racha, si Dios quiere".