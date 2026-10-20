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Deportivo Maldonado explotó contra el arbitraje de Mathías de Armas en la derrota ante Nacional: las críticas de los jugadores, Gabriel di Noia y el director deportivo

"No es solamente el penal, que si me estás preguntando es porque fue una falta que fue, y lo saben todos, pero también en faltas que te van llevando", afirmó el DT del Depor

20 de octubre de 2026 9:57 hs
Una de las tantas protestas contra Mathías de Armas en el encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado

Una de las tantas protestas contra Mathías de Armas en el encuentro entre Nacional y Deportivo Maldonado

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

También recriminaron que por momentos no había pelotas disponibles para jugar, cuando el equipo ya estaba en desventaja, y que el juez sumó pocos minutos al final, cuando el Depor quedó a solo un gol del empate.

Tras un final caliente, en el que los jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos se cruzaron en el medio de la cancha, las repercusiones por el arbitraje del encuentro no tardaron en llegar.

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El primero en hablar fue el entrenador del Depor, Gabriel di Noia, que aunque primero aclaró que quería hablar "del juego" y destacó que su equipo jugó "con valentía y grandeza", luego apuntó contra De Armas.

"El segundo tiempo fue mucho más cortado, se nos hacía complejo porque no había balones. Uno también a veces a la gente hay que explicarle que uno trata de tener ritmo, pero si no te ayudan es complejo", remarcó Di Noia en una entrevista con AUF TV, en la que remarcó que aunque en ese contexto siguieron "buscando" también "claramente influyó todo lo psicológico".

"No es solamente el penal, que si me estás preguntando es porque fue una falta que fue, y lo saben todos, pero también en faltas que te van llevando, también algunas tarjetas amarillas que después se van acumulando, los jugadores marcan de otra manera. Todo eso influye en el juego y eso está claro", expresó el entrenador, que no quiso que su protesta quede como "excusa".

La protesta del director deportivo y los jugadores de Deportivo Maldonado

Los futbolistas de Deportivo Maldonado también apuntaron contra el arbitraje del encuentro, enfocados en el penal no sancionado contra Tabó.

Uno de ellos fue Diego Segovia, golero del club que no estuvo en el partido ya que sufrió una rotura de ligamentos cruzados semanas atrás. El jugador subió una historia a su Instagram con una foto de la jugada en cuestión, en la que se ve que tanto Sebastián Coates como Francisco Calvo pisan a su compañero, acompañada de unos aplausos irónicos.

El otro fue Hernán Menosse, tampoco presente en el encuentro por un desgarro. El zaguero compartió el video de la jugada, y luego escribió: "Qué fácil se les hace. Vergüenza".

A ellos se sumó Nicolás Mac Allister, director deportivo del club y primo del campeón del mundo Alexis Mac Allister. El argentino subió un video publicado por una cuenta de hinchas de Deportivo Maldonado en el que muestran la polémica jugada y preguntan qué sucedió, si "no revisaron nada", hubo un "penal de Coates", de "Calvo" o directamente fue "penal por donde lo mires", y concluye en que ocurrió lo primero.

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