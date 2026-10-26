"Me afilio a seguir abrazados con dos damas: la humildad y la autocrítica": lo que dijo Jorge Fossati tras el triunfo de Liverpool ante Nacional y la definición del Clausura

El entrenador de Liverpool , Jorge Fossati analizó el gran triunfo ante Nacional por 1-0 este domingo en el Gran Parque Central, que le permite seguir al frente del Torneo Clausura a falta de las últimas tres fechas.

El DT reconoció el trabajo de sus futbolistas para quedarse con la victoria y cortar la racha invicta de Daniel Carreño.

“Felicitaciones a los jugadores porque hicieron un gran partido , un primer tiempo prácticamente sin fisuras ni en defensa ni en ataque. En el segundo, en el inicio, Nacional a través de determinado juego tuvo oportunidades, no del todo limpias o claras, pero las tuvo Nos llegó. Creo que en el primero no tuvieron un solo córner. En el segundo 4 o 5 por los méritos de Nacional. De los 15’o 20’ en adelante, con alguna modificación, conseguimos que eso no fuera y de contragolpe tuvimos nuestras oportunidades, se emparejó el juego”, analizó.

“Por lo hecho en el primer tiempo, que creo no fue parejo, al final terminamos mereciéndolo con enorme esfuerzo de los jugadores que estaban enfrentando a un gran equipo de jugadores de jerarquía y un técnico de tanta o más jerarquía que los jugadores”, agregó Fossati.

La frase de uno de los argentinos de Liverpool para explicar el triunfo sobre Nacional: "Tenemos unos huevos enormes"

Daniel Carreño, del "mazazo" de la derrota de Nacional a su particular mirada al triunfo de Liverpool: "En ningún momento del partido nos inquietaron"

“El Flaco” reconoció que la victoria le genera ilusión, pero fue cauto al hablar de la definición del Torneo Clausura. ”Sí. Pero recordarán que antes del partido que esto no cambiaba, pasara lo que pasara, porque hay tres fechas. Somos varios los que estamos ahí arriba, no es que hoy te le fuiste al segundo... El segundo quedó a dos puntos”.

“Por lo tanto, me afilio en primer lugar a respetar y seguir abrazados con dos damas: la humildad y autocrítica. Y pensar que el partido que viene es el más importante del año”, agregó.

Jorge Fossati Foto: Dante Fernández/Focouy

El DT también tuvo palabras de reconocimiento para el preparador físico Sebastián Avellino, quien por sanción no pudo estar en el partido de este domingo que cerró la fecha 12 del Clausura.

“Abrazo a alguien de nuestro cuerpo técnico erróneamente expulsado, Sebastián Avellino, el profesor, que debe estar dándose la cabeza en la casa, y que se merecía estar acá, que lo necesitan los jugadores y todos nosotros, y fue una decisión equivocada, hubo una confusión que determinó que el línea le dijera al árbitro que lo expulsara y no era para eso”, comentó.