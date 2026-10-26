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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 26 de octubre

Montevideo tendrá temperaturas de entre 9 °C y 16 °C, según las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología

26 de octubre de 2026 8:16 hs
20241014 Vista de la rambla de Montevideo, estado del tiempo, día nublado.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 26 de octubre una jornada fresca, con abundante nubosidad, precipitaciones escasas y neblinas en distintas zonas del país. Las temperaturas mínimas bajarán hasta 5 °C en el este y el oeste, mientras que las máximas oscilarán entre 16 °C y 20 °C.

Montevideo y área metropolitana

En la capital y el área metropolitana se espera una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C.

Durante la mañana, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas y neblinas. Los vientos soplarán del sur y sureste a entre 10 y 20 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h.

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Para la tarde y la noche continuará la nubosidad, aunque habrá baja probabilidad de precipitaciones escasas. El viento rotará del sureste al noreste y se mantendrá entre 10 y 20 km/h.

Este

En el este, las temperaturas se ubicarán entre 5 °C y 17 °C. La mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto, precipitaciones escasas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con lluvias escasas y persistencia de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos serán del sector sur a entre 10 y 30 km/h y rotarán hacia el este en la segunda parte del día, con períodos de dirección variable de hasta 10 km/h.

Oeste

El oeste tendrá una mínima de 5 °C y una máxima de 18 °C. Se prevé cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas durante toda la jornada.

En la mañana habrá neblinas y bancos de niebla, mientras que para la tarde y la noche se esperan neblinas.

El viento soplará del sureste a entre 10 y 30 km/h, con un período de dirección variable de hasta 10 km/h. Más tarde será del sector este, también a entre 10 y 30 km/h.

Norte

En el norte, Inumet prevé temperaturas de entre 6 °C y 20 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y baja probabilidad de precipitaciones escasas. Durante la tarde y la noche se espera cielo nuboso y cubierto, con baja probabilidad de lluvias.

Los vientos soplarán del sureste y sur a entre 10 y 20 km/h durante la mañana. En la tarde y la noche rotarán del sureste al este y alcanzarán velocidades de entre 10 y 30 km/h.

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