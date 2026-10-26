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El Frente Amplio celebró la reelección de Lula y dirigentes de la oposición cuestionaron la jornada electoral

Orsi llamó al presidente brasileño para felicitarlo. Cosse, Bergara y Caggiani destacaron el triunfo, mientras Schipani cuestionó que la sede del FA fuera un punto de encuentro para seguir los resultados.

26 de octubre de 2026 9:09 hs
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La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó una rápida reacción en la política uruguaya. El presidente Yamandú Orsi confirmó que se comunicó personalmente con el mandatario para felicitarlo, mientras que el Frente Amplio y varios de sus dirigentes celebraron el resultado en redes sociales.

“Ganó Lula, ganó la democracia, la esperanza y el compromiso de seguir construyendo un mejor futuro para todas y todos. Felicitaciones, pueblo brasileño”, publicó la cuenta oficial del Frente Amplio tras el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores frente a Flávio Bolsonaro.

La sede de la fuerza política fue habilitada como punto de encuentro para seguir los resultados. Esa convocatoria fue cuestionada por el diputado Felipe Schipani, quien la calificó como convertir el local en “un búnker de Lula”.

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Las celebraciones de dirigentes frenteamplistas

Carolina Cosse destacó el resultado con un mensaje en redes: “¡Viva la Democracia! Gran ejemplo el de Brasil. Enorme triunfo de Lula”.

Mario Bergara también celebró la reelección del presidente brasileño. “Ganó la democracia, viva Lula, Brasil y América Latina”, escribió.

Por su parte, Daniel Caggiani señaló que Lula “logró otra hazaña, dar vuelta el resultado en segunda vuelta”. En su publicación agregó: “En Brasil otra vez la esperanza venció al miedo. Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera”.

Alejandro Sánchez publicó “derrotados son los que dejan de luchar”, mientras que Marcelo Abdala expresó: “Claro que se puede. Viva el pueblo brasileño y de todo el continente”.

Los cuestionamientos de Sebastián Da Silva

Antes de que se confirmara el resultado, el senador Sebastián Da Silva cuestionó la decisión de extender el horario de votación en Brasil.

En su cuenta de X sostuvo que “la confusión es total” porque “no fue el Tribunal Electoral el que mandó prorrogar” el cierre de las urnas, “sino un ministro que antes fue el abogado de Lula”.

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