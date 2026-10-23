"Intolerables e infamantes": Álvaro Delgado exigió a Muñoz que se retracte sobre dichos de Cardama y advirtió que "no vale todo"

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, cuestionó las declaraciones de la exministra frenteamplista María Julia Muñoz , quien acusó al exministro de Defensa Nacional y actual senador Javier García de haber recibido dinero del astillero Cardama para financiar su campaña electoral y la de la lista 40. Delgado exigió una retractación inmediata y disculpas públicas, y reclamó que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la fuerza política se pronuncien sobre el episodio.

"Intolerables e infamantes declaraciones de la exministra María Julia Muñoz contra Javier García y el Partido Nacional. Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas", escribió Delgado en su cuenta de X.

Además, Delgado interpeló directamente al presidente del Frente Amplio: " Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse , ¿respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido Nacional?". Y concluyó: " No vale todo. No lo permitiremos ".

INTOLERABLES e INFAMANTES declaraciones de la exministra María Julia Muñoz contra @JavierGarcia_Uy y el @PNACIONAL . Exigimos retractación inmediata y disculpas públicas. Fernando Pereira y el Frente Amplio deben pronunciarse, ¿respaldan esta campaña de ofensas contra el Partido… https://t.co/4vj7UZN0w5

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En la misma línea, el senador nacionalista Martín Lema también cuestionó las declaraciones de Muñoz y reclamó una respuesta de la dirigencia frenteamplista: "Esto es inmoral. No se puede salir a decir cualquier cosa afectando el honor de personas y de familias. Están pasando todos los límites", escribió en X.

Esto es inmoral. No se puede salir a decir cualquier cosa afectando el honor de personas y de familias. Están pasando todos los límites. Esperamos el máximo rechazo de la dirigencia del @Frente_Amplio empezando por su Presidente. https://t.co/zXxsyTQMX0 — Martin Lema (@MartinLemaUy) October 23, 2026

"Esperamos el máximo rechazo de la dirigencia del Frente Amplio, empezando por su Presidente", agregó Lema.

Las declaraciones de Muñoz y la respuesta de García

Los comentarios de Muñoz se produjeron durante una entrevista en el programa Todo Un Tema, un programa de streaming de El Observador, en la que cuestionó la gestión del gobierno de Luis Lacalle Pou y vinculó presuntas irregularidades en la negociación con Cardama con el financiamiento de la campaña electoral del sector de García.

"Yo creo que en el Partido Nacional hubo mucho robo para la corona, y eso se vio también en la campaña electoral. Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo", sostuvo la exministra. Y, luego, agregó: "Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está? Yo digo que hubo guita solventando la 40, solventando a Javier García".

Muñoz también afirmó que el expresidente Lacalle Pou estaba al tanto de las presuntas irregularidades: "Pero que sabía, sabía. Sabía que en su gobierno había coimas, obviamente. ¿Cómo no lo va a saber?".

Las acusaciones generaron una respuesta directa de García, quien anunció que recurrirá a la Fiscalía para que Muñoz ratifique sus dichos ante la Justicia. "La inmundicia de las declaraciones de María Julia Muñoz deberá repetirlas en Fiscalía. Hacia allí va la canallada", escribió el senador en X.