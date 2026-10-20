La oposición está "equivocadísima" y "se confundieron": senador frenteamplista defendió actividad por el Día de la Mujer Palestina

El senador del Frente Amplio Gustavo González , impulsor de la actividad a realizarse en el Palacio Legislativo el próximo 26 de octubre para conmemorar el Día de la Mujer Palestina acusó a la oposición de estar "equivocadísima" , luego de que solicitara a la vicepresidenta Carolina Cosse suspender la participación de Majida al-Masri, dirigente del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).

La oposición basó su planteo en que el FDLP, del cual Al-Masri es subsecretaria, es considerada por Israel como una organización que ha cometido atentados contra civiles . Además, en la carta dirigida a Cosse los dirigentes de la oposición señalaron que el brazo armado de esta organización participó junto a Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel .

Alerta Amber en Paysandú: fiscal argentina dijo que el hombre le pidió a la adolescente que tirara el celular al río para evitar ser encontrada

La oposición cuestiona el proyecto del gobierno para jubilarse a los 60 años: "La democracia también es respetar la voluntad popular", dijo Delgado

En rueda de prensa, el senador del Partido Socialista sostuvo que recibió un pedido por parte de la Embajada de Palestina para conmemorar esta fecha y que accedió, porque se trata de una representación diplomática con presencia en Uruguay y una actividad que contará con una mesa redonda donde se hablará de la mujer palestina.

Además, subrayó que el FDLP no integra el listado de organizaciones terroristas de Estados Unidos.

"No está. Y no ha hecho (el FDLP) ninguna resistencia más que dentro de su territorio, jamás un atentado, jamás secuestro, jamás nada. Y esta mujer vive hoy en día en Cisjordania, o sea que si Israel tuviera interés como gobierno en ir contra ella, ya lo habría hecho", argumentó González.

También apuntó que Al-Masri no visitará Uruguay, ya que mandará un video.

"La mujer es legal. Creo que se confundieron, se confundieron de frente", le dijo el senador a los miembros de la oposición. "Me hago absolutamente responsable de la nota que mandé".

González acusó a la oposición de hacer un "invento" con este tema. "Leyeron mal. El Frente Democrático (para la Liberación de Palestina) no está en la lista de Estados Unidos —¡miren de quién estoy diciendo!—. Hay otras, pero esta no", agregó.

Quien también se opuso a la participación de esta dirigente palestina en la actividad convocada fue el embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, quien en declaraciones a El País dijo que le "preocupa" que se legimite a "organizaciones terroristas".

Apuntó también a que el FDLP es "responsable de múltiples ataques terroristas contra la población israelí, incluido el 7 de octubre de 2023, causando numerosas víctimas civiles".

El evento en cuestión está fijado para el próximo lunes en el Salón de Eventos Especiales del Palacio Legislativo, con entrada libre, a las 18:00.

Está previsto que participe la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Xavier; la senadora frenteamplista Lilián Abracinskas; la esposa del embajador de Palestina en Uruguay, Lujain Jallad; y la abogada palestina Rasha Qumsiyeh.