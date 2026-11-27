El capítulo 3 del proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida , que versa sobre la promoción de la competencia, es hoy el principal escollo en el diálogo entre la oposición y el oficialismo , a una semana de la votación de la propuesta en la comisión de Hacienda de Diputados . Mientras desde el Gobierno se defiende la urgencia y necesidad de aprobar ese paquete de medidas dentro de la norma propuesta, la Coalición Republicana expresaron dudas sobre la constitucionalidad del texto y piden más tiempo para revisar específicamente las implicaciones de aprobar el articulado.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , concurrió con el resto del equipo económico del gobierno a la comisión, en una sesión que tuvo el acuerdo interpartidario sobre lo general de la norma propuesta como eje, pero con significativas salvedades expresadas por parte de la oposición en varios puntos clave.

El principal es, precisamente, el capitulo 3, en especial lo vinculado a la nueva institucionalidad que se le da a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), para la que se propone darle la figura de servicio descentralizado.

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La comisión fue escenario de debate entre la oposición y el ministro, por el pedido de varios diputados colorados y blancos, entre ellos el nacionalista (PN) Juan Martín Rodríguez, de desglosar todo el capítulo para poder estudiarlo por separado en los primeros meses de 2027.

“Creo que hay que ser más prudente y este debería ser un capítulo donde podamos llegar al acuerdo de desglosarlo, es decir, del artículo 96 al 139, y tener el tiempo suficiente para analizarlo debidamente. Hay cosas que pueden ser acompañables, hay cosas que no, pero honestamente, hay artículos que son de una página, de dos páginas, y son sustituciones. Normalmente, lo que se hace es, se dice: "Sustituyese el inciso tal, del artículo cual". No se manda todo el artículo nuevo para que estemos buscando el cangrejo debajo de la piedra”, le dijo Rodríguez a Oddone.

Con ese argumento, el diputado del Partido Nacional (PN) expresó que “lo más prudente, como hay buena voluntad para la ley en su conjunto” es que se estudie aparte el capítulo, para que la comisión pueda “seguir analizando artículo por artículo y que en un tiempo prudencial, capaz que en los primeros meses del año que viene, si la Comisión y el Parlamento lo entienden, avanzar, pero ahora sacar el foco de este capítulo”. Abdala por su parte pidió tomarse ese tiempo ya que crear una nueva institucionalidad regulatoria es difícil de revertir en el caso de cometer errores.

Oddone respondió diciendo que al ser “una discusión bien pertinente”, no es partidario de “que avancemos hacia un desglose hacia otro ámbito”.

“Por supuesto que estamos totalmente dispuestos a conversar sobre estos temas (los planteos específicos de la oposición sobre el capítulo 3) con todos nuestros técnicos para ver si encontramos una solución que nos conforme a todos, pero para nosotros, así como entendemos que el tema del INIA se puede desglosar, este es un tema que preferiríamos, habiendo aprendido lo que es un desglose, que no se desglose”, dijo el ministro al cuerpo parlamentario.

Con respecto al tema del INIA —el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria—, Oddone se refería al articulado que modifica entre otras cosas la ley orgánica del organismo, que accedería a separar ese texto del resto del proyecto y dejar su estudio para una etapa futura del estudio parlamentario en el caso de que las autoridades de la institución pidan formalmente más tiempo. Tanto Rodríguez como el diputado colorado Carlos Rydström pidieron su desglose; este último pidió que sea hasta junio de 2027, para analizar los cambios en la gobernanza del INIA.

Coprodec: ¿Servicio descentralizado o ente autónomo?

Abdala se refirió a la naturaleza híbrida del nuevo organismo propuesto para la Coprodec y si bien defendió la intención de darle autonomía, matizó que no hay que “confundir independencia técnica con autonomía funcional y política”.

“Estaría dispuesto a que diéramos un paso más y que llegáramos a ese estadío que insinuó el ministro recién, de pronto no por la vía de crear este servicio descentralizado, de crear un modelo al estilo del Banco Central del Uruguay, un ente autónomo que sea todavía más autónomo del Poder Ejecutivo”, dijo el representante blanco, criticando “esa cosa intermedia que sigue sujeta a la tutela administrativa del Ejecutivo”.

Oddone respondió al planteo comentando que se estaba dando, sobre ese punto, una “conversación superinteresante” y señaló que el modelo de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia creado en 2008, “si lo miramos” hoy, “es un espanto”.

“Si alguien se hubiera hecho estos mismos planteos en el 2008, no hubiéramos hecho nada o hubiéramos hecho algo mucho más ambicioso. Yo tiendo a pensar que Uruguay es un país gradualista y, por tanto, de aproximaciones sucesivas. Yo creo que esto es un avance, por donde estamos, aunque comparto que si a mí usted me pregunta hacia dónde tenemos que ir, no tengo dudas de que lo que usted está planteando es lo correcto”, le dijo el ministro a Abdala sobre la propuesta de aumentar la independencia orgánica de la Coprodec, pero agregó: “Creo que no estamos preparados para ese salto”.

El secretario de Estado llegó a expresar en comisión que es partidario de llevar el órgano encargado de la defensa de la competencia a un estadio superior, como en “los países sofisticados de verdad”, que tienen un tribunal especializado. “Nosotros creemos que Uruguay eventualmente va en ese camino, pero todavía le falta mucho por recorrer. Si bien es cierto que para algunos los pasos no son suficientemente ambiciosos y capaz que para otros son osados, es un paso hacia adelante para atender algunos aspectos en los cuales hoy la Comisión tiene restricciones”. Oddone fue enfático a lo largo de la sesión en la necesidad de reformar la institucionalidad de la Coprodec, que quedó desfasada frente a los cambios de la economía uruguaya en las últimas dos décadas.

En conversación con El Observador, Abdala sostuvo que pese a la “posición constructivista” de su partido y de la coalición de votar en general el proyecto, les preocupa especialmente artículos referentes a la Coprodec que “pueden poner en riesgo garantías” del sector privado, que otorgan potestades que “incluso son de los jueces” y otros que hasta “perforan” el secreto bancario y el tributario en lo relativo a la supervisión de esa eventual Coprodec descentralizada sobre las empresas.

Abdala expresó en comisión sus dudas sobre las nuevas potestades otorgadas a la Coprodec, como la potestad de anular o intervenir concentraciones económicas sin pasar por la Justicia, la falta de definición sobre qué sucede ante una eventual discrepancia del organismo con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) o la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) en sus respectivos sectores tutelados, o la facultad de declarar reservada información de un determinado expediente, entre otros puntos.

El voto en comisión y en el plenario

“Salvo el capítulo 3, estamos en condiciones de avanzar y votar”, dijo el diputado ante El Observador, que señaló que este viernes se reunirán los integrantes de la coalición en la Comisión de Hacienda para estudiar todas las modificaciones al proyecto que presentó el equipo económico en la sesión del miércoles. Una vez hecho ese análisis, evaluarán qué propuestas de corrección del texto plantearán.

El Frente Amplio cuenta con los votos suficientes en la comisión de Hacienda como para aprobar el proyecto, tanto en general como cada artículo en particular. La voluntad expresada en comisión por Oddone es lograr acuerdos en materia de precisiones reglamentarias y ajustes sobre el texto, incluso en el artículo 140, que versa sobre los posibles “importadores subsiguientes” de un determinado producto, otro mencionado obstáculo en el trámite parlamentario de los últimos meses. “Nuestro interés es que el artículo se apruebe lo más parecido posible a nuestro enfoque, pero esto forma parte de una negociación política, así que nosotros estamos totalmente dispuestos a considerar los temas que tienen que ver con lo que usted acaba de mencionar”, le dijo Oddone a Abdala sobre el polémico artículo.

El proyecto de Ley de Competitividad se votará en comisión el próximo viernes 4 de diciembre y pasará al plenario para su votación el martes 8. La voluntad del oficialismo y de la oposición es que la norma se apruebe antes del receso parlamentario, que comienza el 15.

Pese a que en comisión el oficialismo puede hacer efectivo su poder de mayoría, en el plenario la aprobación de los aspectos más polémicos del proyecto precisa de dos votos por fuera de la bancada oficialista.