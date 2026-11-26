“De acuerdo a lo dispuesto por el señor director general de Secretaría, Charles Carrera (…) se hace entrega de ticket alimentación correspondiente al mes de enero de 2013 por valor $20.000”. Así comenzaba el primero de los 36 recibos que el Ministerio del Interior le entregó entre 2013 y 2016 a Víctor Hernández, el civil que quedó parapléjico tras recibir un balazo en La Paloma en 2012, y esos documentos son parte de las pruebas de la Fiscalía de Delitos Economicos de 2° Turno para pedir la condena por cuatro años de penitenciaría de Carrera por fraude y uso indebido de información privilegiada.

Este jueves, la exdirectora de Tesorería, María Elena Navarro, puso el foco en el momento exacto en que se gestó el pago mensual de esos ticket.

Ante el juez Alejandro Asteggiante y la fiscalía liderada por Sandra Fleitas, la policía retirada relató la conversación directa que mantuvo con su entonces superior jerárquico cuando le comunicaron la instrucción, por allá por diciembre de 2012, de entregarle los tickets a Hernández.

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Según declaró Navarro, todo comenzó con una llamada de Sandra Fernández, oficial a cargo del despacho de Dirección General, quien le avisó que por orden de Carrera había que entregar esa suma. Al preguntar "quién era el policía" y advertir que se trataba de un civil, su respuesta inicial fue negativa.

Fue entonces cuando el propio Carrera se acercó a Navarro y en presencia de Fernández, le explicó la situación de Hernández, herido de bala en un procedimiento, y le manifestó su voluntad de asistirlo económicamente. La responsable de Tesorería contó que le dijo: "‘Doctor, esto no corresponde, son tickets de alimentación por una canasta (de fin de año)”, declaró Navarro. Según su testimonio, Carrera insistió en que iba a dar la orden de todas formas porque "esta persona había sido herida de bala y quería ayudarlo".

Frente a esa postura, Navarro explicó ante el tribunal que debió acatar: “En la Policía las órdenes no se cuestionan, está sometida a jerarquía”. Sin embargo, le pidió que un respaldo formal: “Le solicité que lo diera por escrito”.

A partir de enero de 2013 y hasta febrero de 2015 —fecha en que Navarro dejó el cargo pero continuó hasta diciembre de 2016—, la mecánica se repitió religiosamente cada mes. Carrera enviaba la nota firmada autorizando la entrega de los $ 20.000 en tickets sobrantes de la partida destinada a la canasta de fin de año de los funcionarios policiales. En Tesorería se emitía un comprobante interno que ordenaba “páguese por orden de Charles Carrera al Sr. Víctor Hernández” y funcionarios de la Secretaría General retiraban el sobre para llevarlo a destino, devolviendo luego el recibo firmado —primero por Miriam Hernández, madre de la víctima cuando él estaba en el CTI, y luego por el propio Víctor—.

Navarro también reveló que en 2014 el área contable fue sometida a una auditoría interna ordenada por el propio Carrera. La única observación de la contadora Mariana Galvarisi apuntó fue precisamente a esos tickets, recomendando que se utilizaran exclusivamente para los fines para los que habían sido originados. En octubre de ese año, Navarro elevó el informe por memorándum al director general, pero dijo que nunca recibió respuesta y los pagos continuaron.

Ante una pregunta que fue objetada por la defensa de Carrera por ser cerrada (las preguntas deben ser abiertas para que el testigo responda lo que sabe), sobre si "la ayuda" a Hernández partió de Carrera o del Ministerio, la testigo dijo que había sido de Carrera.

Por su parte, los defensores Lucía Fernández, Juan Manuel González y Eduardo Decia, buscaron demostrar a través del contrainterrogatorio que jamás existió ocultamiento, maniobra fraudulenta ni favorecimiento político en la entrega de esos ticket ya que llevaban la firma de Carrera y el nombre de Hernández. Navarro lo confirmó y también señaló que cada movimiento quedó registrado en los arqueos de Tesorería y que todo el personal administrativo de su área tenía acceso a esa documentación en el sistema.

La fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas junto a las fiscales adscriptas Valeria García, Romina Cabrera y la fiscal de Litigación Valeria Bovio (de espaldas); al fondo el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante Armando Sartorotti /FocoUy

El remanente de los tickets y el uso para viáticos

Además del testimonio central de Navarro, la audiencia contó con la declaración de otros tres testigos que terminaron de reconstruir la ruta administrativa y material de los pagos, el ex subdirector general de Secretaría, Pedro Sesser; el funcionario de Secretaría que le entregaba los ticket a Hernández, Gonzalo Sayagués Laso y el contador Gustavo Leicht.

Sesser, quien secundó a Carrera entre 2010 y 2017, admitió que un enero, mientras el titular estaba de licencia y él quedó a cargo del despacho, firmó una de las autorizaciones mensuales siguiendo los lineamientos ya establecidos por su superior.

Consultado por la Fiscalía sobre si correspondía el pago, respondió: “Yo diría que no, porque no era funcionario”. No obstante, aportó un dato que generó gestos de satisfacción entre los defensores: señaló que en el ministerio también se había llegado a utilizar tickets de alimentación para compensar viáticos al interior de abogados y arquitectos cuando el rubro específico se agotaba, aunque aclaró que en todos esos casos se trataba de funcionarios de la cartera.

A su turno, el contador Leicht explicó el marco normativo que rige a la partida de la canasta de fin de año (el instructivo 6/2012), dejando en claro que los únicos beneficiarios habilitados son los funcionarios policiales y civiles del inciso, quienes tienen hasta cuatro años para reclamar el beneficio si no lo cobraron en fecha. También dijo que esos tickets se vencían cada seis meses.

Leicht confirmó que todos los años quedaba un remanente de tickets y que no estaba previsto darles un destino distinto. Al respecto a si esos saldos sobrantes quedaban reflejados con exactitud en el sistema contable (SIF) o si eran de carácter reservado, el contador precisó que el sistema registra el crédito hasta la compra de los tickets, pero que la información del remanente físico se manejaba entre Contaduría y Tesorería a pedido de las autoridades.

El tramo final de su declaración estuvo marcado por un tenso cruce entre la Fiscalía y la defensa que se acusaron de descontextualizar frases de la declaración anterior del contador, lo que obligó al juez Asteggiante a intervenir para calmar los ánimos y les aclaró que lo que importaba era lo que el testigo respondiera en el juicio, por más que lo confrontaran con lo que habia declarado antes en fiscalía.

El exsenador Charles Carrera junto a su equipo de defensores Armando Sartorotti /FocoUy

Durante el contrainterrogatorio, González le exhibió un fragmento de la acusación fiscal contra Carrera al contador, en la que se afirmaba que los remanantes se usaban para el pago de viáticos y le preguntó dónde figuraba eso en la normativa. Leicht respondió que no veía esa habilitación en el instructivo que regula la canasta de fin de año.

La fiscalía sostiene que Carrera pudo autorizar elpago a Hernández con ese remanente porque hizo uso de información privilegiada. La defensa afirma que ese pagó formó parte de la ayuda humanitaria a la víctima y que eran tickets que estaban por vencerse.

El cadete de los sobres

El funcionario policial Sayagués Laso contó que por orden de su jefa Sandra Fernández y con la firma de Carrera, retiraba el sobre con los tickets en Tesorería y lo llevaba mensualmente primero al Hospital de Clínicas y luego al Hospital Policial durante dos o tres años. En la habitación le firmaban el remito que luego devolvía al ministerio.

Dijo que por “rumores de pasillo” sabía que en la cartera se sentía cierta responsabilidad por el balazo que había recibido Hernández frente a la casa de un subcomisario y que la intención era “darle una mano para que subsista” en su precaria situación. Al igual que Navarro, aseguró a la defensa que nunca se le pidió ocultar los envíos.