Al inicio de cada audiencia del juicio contra el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante le aclara a los testigos que están obligados a decir la verdad y no hacerlo les podría acarrear una imputación por falso testimonio, que se castiga con una pena de tres meses de prisión a ocho años de penitenciaría. Los testigos religiosamente asienten, como también niegan tener amistad o enemistad con el acusado.

Sin embargo, entre los 17 testigos de la Fiscalía que han declarado en el juicio hasta el momento se han escuchado varias contradicciones.

Este jueves quien fuera el director nacional de Sanidad Policial entre 2012 y 2017, el comisario mayor retirado Leonardo Anzalone desacreditó con dureza los dichos del día anterior de la exasesora jurídica del organismo.

Cruce de versiones entre testigos y aciertos para ambas partes en el juicio a Charles Carrera: de la orden del gasto al teléfono del exministro Heber

Ante las preguntas del equipo fiscal liderado por Sandra Fleitas, el exjerarca reconstruyó cómo se gestó el ingreso irregular del civil Víctor Hernández al Hospital Policial en 2013 y apuntó directamente a la órbita de Carrera por la directiva aunque dijo que nunca habló directamente con Carrera ni con Bonomi sobre Hernández.

Anzalone relató que no conocía a Hernández ni las circunstancias en las que había sido baleado en Rocha, pero que recibió una orden verbal para darle ingreso mediante una "autorización especial" —un mecanismo discrecional pensado para personas con algún vínculo policial— debido a que había quedado parapléjico y el hospital de Rocha carecía de condiciones para rehabilitarlo.

Según precisó, la directiva bajó en cuestión de 24 horas a través de Stella González, a quien señaló como "abogada adjunta del equipo de Carrera" aunque era directora de Asuntos Internos, cargo que dependía directamente del ministro Eduardo Bonomi.

Audiencia por el juicio oral y público a Charles Carrera Armando Sartorotti /FocoUy

"Se ordena que se le dé un ingreso a Sanidad Policial por ser una persona vinculada a la policía que tuvo herida de bala que quedo parapléjico y requería rehabilitación". "La discrecionalidad acá no jugó", enfatizó el exdirector, quien admitió que le llamó la atención la vía por la que llegó el pedido, ya que no era habitual recibir ese tipo de órdenes desde la Dirección General de Secretaría.

El testigo explicó que las autorizaciones especiales tenían un plazo máximo de seis meses, por lo que debió renovar la de Hernández unas tres o cuatro veces. Relató que cada vez que vencía el plazo, él o su adjunto consultaban a los adjuntos de Carrera si ya habían conseguido otro centro de rehabilitación donde se pudiera trasladar a Hernández debido a que al ingresarlo se dijo que era por unos meses, mientras se conseguía otro lugar.

La respuesta, según Anzalone, siempre era negativa. "No podía sacarlo porque no cumplía con una directiva y podía incurrir en omisión de asistencia", justificó, agregando que la intención era evitar "tirarlo a la calle", aunque reconoció que la estadía se había prorrogado demasiado. Afirmó que nunca recibió informes médicos sobre su evolución ni supo cuándo ni cómo egresó finalmente del centro. Asimismo, desmintió que se le hubiera otorgado el grado de oficial ayudante para atenderlo —calificándolo como una "falacia"— y explicó que si figuraba así en la carátula era por un tecnicismo del sistema informático para el cobro de tickets.

Ante una pregunta de la defensa sobre si se lo podría haber ingresado a Hernández en el marcode la Red Integrada de Efectores Públicos de la Salud (Rieps) -punto en el que la defensa viene insistiendo- Anzalone dijo que podría haberse considerado "dentro de la lógica de complementariedad pero no vino por ese lado". Y acotó: "Si hubiéramos optado por ese camino, no estaríamos acá".

Jefa de Jurídica "quiso tener su minuto de gloria"

Durante el interrogatorio de la defensa de Carrera, a cargo de Juan Manuel González y Eduardo Decia, Anzalone apuntó frontalmente contra la abogada Carmencita Díaz, exasesora jurídica de Sanidad Policial que había declarado el día anterior en la causa. Al ser consultado sobre los dichos de Díaz —quien sostuvo que los temas de internaciones se resolvían con Carrera y que le había advertido a Anzalone que terminaría preso—, el exdirector fue tajante: "Tristemente la doctora Díaz quería tener su minuto de gloria. Nunca fue así".

Anzalone aseguró que Díaz "nunca asesoró a la dirección en temas vinculados a Víctor Hernández", dado que su vínculo funcional por esos asuntos era con el subdirector de Jurídica, el doctor Otero, y afirmó que las declaraciones de la abogada sobre supuestas órdenes políticas son "falsas". "Lo de que me iban a meter preso es una fantasía de esta doctora", sentenció el exjerarca, insistiendo en que las decisiones sobre internaciones no pasaban por la Secretaría General ni por el entonces subsecretario Jorge Vázquez.

La pericia forense: "No era necesario que continuara internado"

Luego de Anzalone declaró la médica forense de Rocha Maricel Latatuevas, quien elaboró un informe pericial para la Fiscalía tras analizar las historias clínicas del Hospital de Clínicas, del Hospital de Rocha y del Hospital Policial, además de entrevistar personalmente a Hernández en abril de este año. La especialista concluyó que, tras superar el riesgo de vida inicial y lograr su autonomía en silla de ruedas en el Hospital de Clínicas —donde incluso se entrenó a su hermano para asistirlo—, "desde el punto de vista sanitario no era necesario que continuara internado" en el Hospital Policial, donde permaneció tres años y cinco meses.

Latatuevas señaló que la paraplejia es una secuela definitiva que no se rehabilita, sino que requiere fisioterapia para fortalecer el tren superior y evitar rigideces, algo que podía realizarse de forma ambulatoria o con apoyo familiar. Además, destacó que en 2014 una psiquiatra del propio Hospital Policial evaluó a Hernández, lo encontró asintomático y dejó constancia de que "no parecía adecuada su permanencia" en el centro.

La forense también relató detalles del día a día del paciente durante su internación: indicó que tenía salidas transitorias para pasar las fiestas en Rocha —trasladado en una camioneta Toyota Hilux del hospital—. Ese detalle del vehículo fue cuestionado por la defensa que le preguntó cuál era la relevancia médica al tiempo que le marcó que no había tenido en cuenta que Hernández no tenía en Rocha las posibilidades de hacer fisioterapia o que la casa no era accesible.

Latatuevas respondió que incluyó el detalle de la camioneta porque se lo mencionó espontáneamente le paciente sin que ella le preguntara.

Opinó que no parecía correcto que un médico otorgara el alta definitiva sin haber revisado previamente al paciente ya que si bien habían pasado tres años de internación y Hernández se encontraba estable, podría haber ocurrido algo en esos últimos días (luego de la salida transitoria del 23 de diciembre). Señaló que el 2 de enero personal del Hospital Policial llegó en una ambulancia a su domicilio solo para dejarle sus pertenencias y comunicarle el alta, sin entregarle la historia clínica.

Los reclamos civiles y el silencio del Ministerio del Interior sobre Hernández

El cierre de la jornada tuvo como protagonista a la testigo María Sofía Ortiz, abogada del área Contenciosa del Ministerio del Interior, quien detalló las acciones civiles iniciadas por la cartera para recuperar el dinero de las atenciones irregulares detectadas tras la comisión investigadora parlamentaria. Ortiz explicó que, de una lista inicial de siete nombres enviada por el Parlamento, en el marco de la investigadora que lideró el entones senador blanco Jorge Gandini, se depuraron cuatro casos de civiles sin derecho a asistencia en el Hospital Policial: el propio Charles Carrera; la esposa del exministro Bonomi (Susana Pereyra); la exsecretaria de Bonomi Lidia Alonso; y el exdirector de Comunicación Fernando Gil.

La abogada confirmó que Carrera y Alonso ya pagaron los montos reclamados por el Ministerio —en el caso de Alonso tras una sentencia judicial que quedó firme—, mientras que Pereyra abonó $100.000 mediante un acuerdo transaccional y el juicio contra Gil sigue pendiente. En coincidencia con lo que habia informado la jefa de Contencioso Silvia Carabajal, afirmó que ofreció pagar una quinta parte de lo que debe y aún no se acordó.

Sin embargo, ante las preguntas de la defensa, Ortiz aclaró que nunca recibió la orden de iniciar un reclamo económico contra Víctor Hernández por los más de tres años de internación ni por los tickets generados, y señaló que tampoco tiene conocimiento de que se hubiera promovido una denuncia penal contra otros jerarcas o familiares que hicieron uso irregular del centro asistencial.