El cinturón que ninguna de sus amigas reconoció como suyo fue devuelto a la familia en el mismo lugar donde apareció el cuerpo. También les entregaron un rollo de cinta adhesiva, una chalina, un morral, una agenda y un cuaderno que contenía una presunta nota póstuma. Según los abogados de la familia de Pepa Almendra Vergara di Benedetto, ninguno de esos elementos fue sometido previamente a los estudios criminalísticos que correspondían.

Casi cuatro meses después de que la joven de 18 años fuera encontrada muerta entre los médanos de la Playa Mansa de Punta del Este, su padre, José Nicolás Vergara , presentó una denuncia administrativa ante la Prefectura Nacional Naval en la que enumeró 13 presuntas irregularidades en el procedimiento desplegado tras el hallazgo del cuerpo de su hija .

El escrito, al que accedió El Observador y que fue presentado este martes, solicita que se instruya una investigación administrativa , se identifique a todos los funcionarios de Prefectura que participaron del operativo y se determinen las eventuales responsabilidades y sanciones que correspondan.

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La denuncia, presentada con el patrocinio de los abogados Rafael Silva y Sebastián Beracochea , cuestiona desde la delimitación de la escena del hecho y la falta de utilización de equipos de bioseguridad hasta el manejo de las evidencias y las conclusiones a las que arribaron los peritos antes de que se practicara la autopsia. Para la familia, hubo una sucesión de omisiones que comprometieron la posibilidad de esclarecer en qué circunstancias murió Almendra .

El vocero de la Armada Nacional, Rodrigo Pazos, señaló a El Observador que la institución no inició una investigación administrativa porque no consideró que se hubieran cometido faltas que ameritaran esa medida.

Por su parte, la vocera de la Policía de Maldonado, María Inés Thexeira, también defendió las actuaciones de los efectivos y aseguró que el procedimiento se ajustó a lo dispuesto por Fiscalía y que “no hubo irregularidades”.

Una búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo por parte de sus allegados

El lunes 27 de julio, sobre las 14:10, Pepa Almendra salió de su casa. Horas más tarde, su padre recibió un mensaje de una persona de su entorno que estaba preocupada porque la joven no se había comunicado durante el día con su novio.

Vergara se dirigió al liceo al que concurría su hija, donde le informaron que no había asistido a clases. A las 23:02 quedó registrada la denuncia por su desaparición, según el parte policial citado en el escrito.

Familiares, amigos y conocidos de la joven organizaron un grupo de búsqueda que recorrió distintos puntos de Maldonado y Punta del Este. Fue en la noche del martes 28 de julio, sobre las 21:20, cuando dos integrantes de ese grupo encontraron el cuerpo de Almendra en las inmediaciones de la parada 5 de la Playa Mansa.

“Por otro lado, Juan y yo seguimos buscando, bajamos por el parador por un caminito que había por un costado y encontramos primero un bolso y después el cuerpo”, declaró uno de los participantes de la búsqueda, cuyo testimonio fue incorporado a la denuncia.

El escrito sostiene que los integrantes del grupo no observaron móviles ni funcionarios policiales abocados a la búsqueda de la joven durante sus recorridas.

Una vez encontrado el cuerpo, se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Seccional 10ª de Policía y de la Prefectura Nacional Naval de Punta del Este. A partir de ese momento comienza el grueso de los cuestionamientos formulados por la familia.

Una escena bajo jurisdicción de Prefectura y una investigación que quedó en manos de la Policía

Uno de los principales planteos de la denuncia refiere a quién debía asumir la responsabilidad del procedimiento. Los abogados sostienen que, por tratarse de un hecho ocurrido en la franja costera, la intervención correspondía a la Prefectura Nacional Naval, de acuerdo con las competencias que le atribuye la legislación vigente.

Sin embargo, según surge de los informes citados en la presentación, la preservación del perímetro fue asumida conjuntamente por efectivos policiales y navales, mientras que la conducción operativa quedó en manos de la Policía Nacional.

La familia cuestionó que Prefectura se limitara al “rol de ser un mero observador de las actuaciones” y que no confeccionara los informes específicos sobre la custodia de la escena. “La ley impone una actitud activa y, por el contrario, se adoptó una actitud pasiva”, sostiene la denuncia.

Los abogados también cuestionaron la ausencia de personal especializado de la División Investigaciones de Prefectura (Divin), que cuenta con un Departamento de Técnica Pericial encargado de realizar relevamientos en escenas de hechos ocurridos dentro de su jurisdicción. En ese sentido, solicitaron que se investigue si existió una comunicación efectiva entre la Prefectura local y esa división especializada.

La delimitación de la escena y el riesgo de contaminación de las evidencias

Otro de los cuestionamientos refiere a la extensión del perímetro de seguridad establecido alrededor del lugar donde fue encontrada Almendra.

La denuncia sostiene que, al tratarse de una escena abierta, los protocolos exigían mayores recaudos para preservar los posibles indicios y evitar su contaminación.

Sin embargo, según los abogados, el perímetro establecido fue demasiado reducido y el procedimiento de investigación en el lugar duró menos de dos horas. La conjunción de esos elementos configura, a juicio de los denunciantes, una “negligencia grave”.

La familia puso como ejemplo de las posibles consecuencias de esa actuación el hallazgo, días después, de una bolsa con varios cinturones a pocos metros del lugar donde apareció el cuerpo.

Como informó El Observador en agosto, la bolsa fue encontrada el sábado 1° de agosto por familiares y amigos de Almendra que volvieron a recorrer la zona. En su interior había cinturones de distintos colores y tamaños, una cuerda y un par de aritos.

Los objetos fueron recogidos por funcionarios que concurrieron al lugar, aunque los abogados aseguraron entonces que no encontraron constancia de ese procedimiento en la carpeta fiscal.

La nueva denuncia también cuestiona que los funcionarios que intervinieron en la escena no utilizaran todos los equipos de bioseguridad exigidos por los protocolos, lo que, según los abogados, pudo favorecer la contaminación de eventuales rastros de ADN.

La hipótesis del suicidio antes de la autopsia

Uno de los capítulos más contundentes de la denuncia apunta a las conclusiones a las que arribaron los investigadores durante la inspección de la escena. Según el escrito, los peritos consignaron en el informe criminalístico la conclusión etiológica de “suicidio” antes de que se realizara la autopsia médico-legal y se conocieran los resultados de los exámenes anatomopatológicos y toxicológicos.

Para los abogados de la familia, esa conclusión preliminar condicionó el tratamiento que recibieron las evidencias. La denuncia sostiene que los investigadores realizaron un examen “sesgado” y partieron de un “preconcepto que no posee bases científicas”.

Los abogados cuestionaron, entre otros aspectos, que se consignara que las manos de Almendra no presentaban signos visibles de lucha o defensa, pero que no se adoptaran medidas preventivas para preservar posibles rastros biológicos antes del traslado del cuerpo.

También señalaron que se manipuló el cinturón identificado como el elemento que provocó la asfixia sin que, según la denuncia, se recogieran previamente muestras de ADN o huellas dactilares.

La distinción entre la causa médica de la muerte y las circunstancias en las que esta se produjo ha sido uno de los principales argumentos de la familia desde el comienzo de la investigación. “El informe forense puede resultar contundente para establecer la causa médica de la muerte, que fue una asfixia por compresión del cuello, pero es metodológicamente insuficiente para determinar su etiología médico-legal debido a las omisiones periciales y a la falta de estudios complementarios”, había señalado Silva a El Observador en agosto.

El cinturón que nadie reconoció y las evidencias que fueron devueltas a la familia

El último de los 13 puntos de la denuncia administrativa está dedicado a la cadena de custodia de las evidencias. Según surge del informe pericial citado por los abogados, varios de los objetos encontrados junto al cuerpo de Almendra fueron entregados a sus familiares en el propio lugar del hallazgo. El único elemento que quedó retenido para su posterior análisis fue el celular de la joven.

Entre los objetos devueltos estaba el cinturón que, desde entonces, se convirtió en uno de los principales interrogantes de la investigación. El padre de Almendra y sus amigas más cercanas aseguraron que nunca habían visto ese cinturón y que no pertenecía a la joven.

“Procuramos citar a todo el entorno de Pepa, especialmente a sus amigas, que por la edad se supone que conocen la ropa de su mejor amiga. Todas fueron coincidentes en que ese cinto no era de Pepa y que nunca se lo habían visto puesto”, había explicado Silva.

La denuncia administrativa sostiene que esos elementos fueron devueltos sin haber sido remitidos previamente a los laboratorios correspondientes para la búsqueda de huellas, rastros de ADN o la realización de pericias caligráficas.

Esto último adquiere particular relevancia para los abogados por la existencia de un cuaderno que contenía una presunta nota póstuma, cuya autoría debía ser objeto de análisis.

El escrito cuestiona, además, las circunstancias en las que los objetos fueron entregados a los allegados de la joven. “La familia nunca entendió qué era lo que se le estaba entregando”, sostiene la presentación.

Las 13 presuntas irregularidades que denunció el padre de Pepa Almendra

En la presentación ante Prefectura Nacional Naval, los abogados sintetizaron los cuestionamientos al procedimiento en los siguientes 13 puntos:

Falta de confección de actas e informes preliminares sobre la escena del hecho.

Incumplimiento de la normativa que establece las competencias y obligaciones policiales de Prefectura.

Incumplimiento de las disposiciones legales relativas a la jurisdicción y las tareas de investigación.

Omisión de la comunicación a la División Investigaciones de Prefectura.

Incumplimiento de la normativa relativa a las funciones de Prefectura como auxiliar de la Fiscalía.

Incumplimiento del reglamento para la inspección técnica de la escena del hecho.

Deficiencias en la delimitación y preservación del perímetro de seguridad.

Incumplimiento de los protocolos sobre el uso de equipos de bioseguridad.

Incumplimiento de los protocolos durante el relevamiento del cadáver.

Incumplimiento de la Instrucción General N° 7 de la Fiscalía General de la Nación, relativa a la preservación de la escena.

Incumplimiento de los protocolos vinculados con la determinación de las circunstancias de la muerte.

Deficiencias en el relevamiento de las evidencias.

Incumplimiento de los protocolos y reglamentos referidos a la cadena de custodia.

Qué reclama ahora la familia de Pepa Almendra

La presentación ante Prefectura abre un nuevo frente en las gestiones que lleva adelante la familia para esclarecer la muerte de la joven.

En agosto, los abogados habían presentado tres escritos ante la Fiscalía de Maldonado de 4° Turno en los que solicitaron, entre otras diligencias, una nueva autopsia a cargo de una junta médico-forense, estudios toxicológicos y genéticos, una determinación más precisa de la fecha y hora de la muerte y el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona.

Ahora, el padre de Almendra reclama que se investigue administrativamente la actuación de los funcionarios navales, se individualicen las eventuales responsabilidades, se apliquen las sanciones que correspondan y se le notifiquen los resultados de la investigación.

La denuncia no atribuye a ninguna persona la responsabilidad por la muerte de la joven ni demuestra que haya sido víctima de un homicidio. Lo que cuestiona es el procedimiento mediante el cual se recogieron, preservaron y analizaron los elementos que podían contribuir a determinar qué ocurrió.

Casi cuatro meses después de aquella noche en la Playa Mansa, la familia de Pepa Almendra no solo busca respuestas sobre cómo murió la joven. También quiere saber qué hicieron quienes tenían la responsabilidad de investigar su muerte y qué evidencias pudieron haberse perdido en el camino.

La respuesta de la Armada Nacional y la Policía

El vocero de la Armada Nacional, Rodrigo Pazos, señaló a El Observador que la institución no inició una investigación administrativa por la actuación del personal de Prefectura en el caso de Pepa Almendra. “No hay una investigación administrativa porque no se consideró que se hayan cometido faltas como para encomendarla”, afirmó.

Respecto a uno de los principales cuestionamientos de la familia —que las tareas periciales quedaran en manos de la Policía pese a que el cuerpo fue encontrado en jurisdicción de Prefectura—, Pazos explicó que la intervención del Ministerio del Interior respondió a la forma en que se iniciaron las actuaciones.

La denuncia por la desaparición de la joven ingresó a través del servicio de emergencias 911 y fue la Policía Nacional la que, por disposición de Fiscalía, llevó adelante las tareas de búsqueda. Posteriormente, solicitó apoyo a la Armada Nacional a través de Prefectura.

Según explicó Pazos, el hecho de que las actuaciones se hubieran iniciado en la órbita del Ministerio del Interior determinó que las pericias fueran realizadas por la Policía pese a que el cuerpo fue hallado en una zona de playa, jurisdicción de la Armada. El vocero aclaró que la carpeta de investigación permanece en la órbita de Fiscalía.

Por su parte, la vocera de la Policía de Maldonado, María Inés Thexeira, negó que se hubieran cometido irregularidades y defendió la actuación de los efectivos policiales.

“El procedimiento fue realizado acorde a lo habitual para estos casos, no hubo irregularidades”, subrayó Thexeira en diálogo con El Observador. La funcionaria policial también aseguró que las actuaciones se ajustaron a las disposiciones de Fiscalía.