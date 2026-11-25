El escenario económico regional para 2027 estará marcado por un crecimiento moderado y varios focos de incertidumbre . Brasil enfrenta dificultades fiscales y una desaceleración de su actividad, mientras que Argentina todavía tiene problemas para recuperar el dinamismo. Uruguay también tendrá una expansión acotada: aunque se espera una recuperación respecto a este año, el contexto regional y las condiciones financieras internacionales limitarán el avance.

Durante una reunión con periodistas en la que participó El Observador, el economista Diego Ciongo, de Itaú , señaló que el consumo privado fue el principal sostén de la actividad económica uruguaya durante este año. Ese componente permitió compensar la debilidad de otros sectores y acercar el crecimiento al 1%.

Para 2027, Itaú proyecta una expansión de 1,5%, por debajo de la previsión del gobierno (2,1%) . La recuperación de los efectos de la sequía de este año contribuirá a mejorar la actividad, pero el arrastre negativo y un contexto regional menos favorable moderarán el rebote. Brasil crecerá menos, Argentina tendrá dificultades para recuperar dinamismo y las tasas internacionales más altas encarecerán el crédito.

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El consumo, en cambio, tendría un desempeño más favorable, con un crecimiento estimado de alrededor de 3% . Para Ciongo, la expansión prevista para el conjunto de la economía se ubica en línea con el promedio de los últimos diez años. La proyección más moderada responde a la combinación de esos factores externos y al menor impulso con el que comienza el año.

Brasil: la preocupación por las cuentas públicas

En Brasil, la atención de los mercados está puesta en la situación fiscal y en la falta de señales de contención del gasto para el próximo año. El país tiene un déficit fiscal cercano al 9% del PIB y una deuda que ronda el 80%. Si se mantiene el ritmo de crecimiento del gasto de los últimos años, esa deuda podría superar rápidamente el 100% del producto, explicó Ciongo.

La preocupación aumenta porque el consenso del mercado espera una desaceleración de la economía, lo que implica una menor recaudación y dificulta todavía más el ajuste de las cuentas públicas.

En ese escenario, los inversores esperan señales concretas de moderación del gasto, pero hasta ahora no las han recibido. A eso se suma la incertidumbre por el nombramiento del gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva y las decisiones que pueda tomar el gobierno de cara al próximo año.

Itaú no prevé una mejora significativa para 2027: estima que el déficit seguirá por encima del 9% del PIB y que la deuda bruta se acercará al 88%. Incluso si se modera el gasto, el menor crecimiento económico contribuirá a ampliar el déficit. La actividad, por su parte, tendría una expansión de apenas 0,5%.

El real y la reacción del peso uruguayo

La depreciación del real brasileño tuvo hasta ahora un efecto mucho menor al esperado sobre el peso uruguayo. Ciongo reconoció que le sorprendió positivamente la estabilidad de la moneda local frente al movimiento de su principal referencia regional.

A modo de ejemplo, el real cayó 10% en un período muy corto y, de acuerdo con las relaciones históricas entre ambas monedas, ese movimiento podría haber provocado una depreciación de alrededor de 3% del peso uruguayo. Sin embargo, la moneda local se movió entorno a 1%.

Hacia adelante, la evolución dependerá de los acontecimientos en Brasil. Allí, parte del mercado interpreta la caída del real como un overshooting, es decir, un movimiento excesivo del tipo de cambio. Según se indicó, no necesariamente se espera que la moneda brasileña se mantenga en niveles más depreciados.

Esa lectura contribuye a moderar las presiones sobre el peso uruguayo, aunque la evolución dependerá de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos.

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La Fed y el costo del financiamiento

Otro factor que condicionará el escenario regional será la política monetaria de Estados Unidos. Itaú espera tres aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal. Según las encuestas a operadores que mencionó Ciongo, la totalidad del mercado esperaba al menos una suba de 25 puntos básicos en diciembre.

El equipo del banco prevé dos incrementos adicionales, aunque todavía discute cuándo se concretarán. Una posibilidad es que se produzcan en enero y marzo, inmediatamente después de la reunión de diciembre; otra es que se posterguen hasta marzo. En cualquier caso, Ciongo señaló que hay altas probabilidades de que las subas sean consecutivas.

La perspectiva de tasas más altas en Estados Unidos también presiona sobre el costo del crédito en Uruguay y otros países de la región. Ese encarecimiento del financiamiento es uno de los factores que explican por qué el banco espera una recuperación económica más moderada.

Argentina: una recuperación a dos velocidades

En Argentina, las perspectivas siguen siendo desafiantes. Según las estimaciones de Itaú, el país registrará un segundo trimestre consecutivo de caída de la actividad, lo que configuraría una recesión técnica. Aunque algunos indicadores mensuales puedan mostrar avances, Ciongo explicó que, al observar el desempeño del trimestre completo, se espera una nueva contracción. El escenario del banco contempla un rebote en el cuarto trimestre, pero eso no cambia la fragilidad de las perspectivas para el año próximo.

La recuperación, además, será muy dispar entre sectores. La minería, el petróleo, el gas y el agro podrían atraer inversiones y crecer con fuerza, en particular si el próximo gobierno mantiene una agenda favorable al mercado. El economista señaló que existe expectativa entre inversores del exterior por las oportunidades en esas actividades, aunque su concreción dependerá del resultado electoral y de las políticas que adopte el gobierno que asuma, sea el actual o uno nuevo.

En cambio, sectores más tradicionales, como la construcción, el comercio y la industria, seguirían mostrando dificultades. El economista espera así una economía de dos velocidades, en la que los sectores primarios tengan un desempeño mucho más favorable que el resto.

De cara a 2027, Itaú espera más volatilidad y presión cambiaria en Argentina, pero no considera que eso vaya a modificar sus proyecciones para Uruguay. Ciongo recordó que los movimientos del tipo de cambio argentino han perdido capacidad de contagio sobre la economía uruguaya.

El principal canal de impacto sigue siendo la actividad económica y, especialmente, el turismo. La llegada de visitantes argentinos tiene un peso importante en Uruguay, al igual que la de brasileños, por lo que una economía más débil en ambos países podría sentirse durante el primer trimestre del próximo año, explicó.