En una nueva jornada de audiencias de control de acusación por la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés por delitos de explotación sexual de menores, la jueza penal Marcela Vargas resolvió admitir como prueba testimonial de la Fiscalía para el juicio a dos funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La decisión desató una fuerte argumentación en contra de la defensa del acusado y motivó la apelación que será resuelta por el tribunal de apelaciones.

El debate se centró en la pertinencia y legalidad de incorporar los testimonios de las funcionarias del Departamento de Diversidad Sexual del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para declarar sobre el trámite de reparación estatal de la víctima identificada como MID2.

La defensa de Penadés, integrada por los abogados Laura Robatto y Homero Guerrero, habían planetado en la anterior audiencia que era ilegal y no se podía admitir puesto que esas funcionarias le tomaron declaración en sede administrativa a personas bajo identidad reservada (identificadas como MID1 y MID3) en el marco de expedientes vinculados a la reparación integral para personas trans.

Caso Penadés: dura discusión entre la jueza y la abogada de la defensa en medio de objeciones a testigos de la Fiscalía

La fiscal Isabel Ithurralde planteó que de esos testimonios cuales surgen menciones a Penadés y que esas personas, que no quisieron declarar en el juicio, fueron testigos de MID2 ante el Mides. Sin embargo, la defensa cuestionó que no había manera de acreditar eso y que era una manera oblicua de presentar a testigos que no quisieron declarar.

La postura de la Fiscalía y la reacción de Penadés

Durante la audiencia, la fiscalía a cargo de Isabel Ithurralde, defendió el ingreso de las testigos bajo una doble línea argumental. Por un lado, sostuvo que las funcionarias pueden dar fe de las actas que ellas mismas labraron y brindar contexto sobre la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaban las víctimas. Por otro, remarcaron la pertinencia de los dichos volcados en esos documentos respecto a las características y el accionar del imputado.

Al repasar el contenido del acta de MID3, la fiscal Ithurralde leyó un fragmento en el que la declarante relataba que, alrededor del año 1996, se quedó unos días con MID2 y que al lugar "iban políticos, entre ellos Gustavo Penadés", quienes "llevaban chicos jóvenes a prostituirlos" a distintos apartamentos. Ante la lectura de este pasaje en la sala, Penadés reaccionó negando reiteradamente con la cabeza y esbozando una mueca.

Desde la Fiscalía también se explicó que el expediente administrativo completo fue solicitado por oficio al Mides, pero el organismo respondió recién el 13 de noviembre —al día siguiente de la anterior audiencia— enviando un sobre cerrado con siete audios reservados. En la audiencia anterior la fiscalía había pedido un plazo para corroborar si tenían o no esa información y confirmó que no la tiene ni ellas ni la defensa. La defensa informó que la pidió y desde Fiscalía General de la Nacion se le habia respondido que no sabían de qué expediente se trataba.

No obstante, el Ministerio Público insistió en que las actas previas son válidas y cuentan con indicios suficientes de trazabilidad hacia MID2, citando como antecedente un fallo reciente del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno (TAP 4°) en esta misma causa que admitió la prueba de un testigo porque sirve como contexto para trazar la personalidad del imputado.

El abogado de las víctimas, Juan Williman, respaldó el planteo fiscal amparándose en los artículos 149 y 151 literal E del Código del Proceso Penal (CPP). Sostuvo que la información es "de calidad, pertinente y necesaria" para acreditar el contexto de vulnerabilidad y el conocimiento del imputado, aclarando que el peso probatorio de cada elemento será valorado posteriormente en el juicio oral.

El duro cuestionamiento de la defensa

La defensora Laura Robatto se opuso tajantemente a la admisión. Robatto argumentó que la Fiscalía pretende introducir por la ventana "actas anónimas" —lo cual está expresamente prohibido por el artículo 173 del CPP— utilizando a terceras personas (las funcionarias) para validar dichos de testigos que no van a comparecer al juicio.

"¿Cómo puedo hacer un contrainterrogatorio a alguien que no va a declarar?", cuestionó Robatto en sala, señalando además que las actas carecen de firmas de las técnicas y que no existe trazabilidad real que conecte a MID1 y MID3 con MID2, apuntando inconsistencias en las fechas de los relatos (ubicados en 2011, cuando MID2 declaró haber tenido su último encuentro en el año 2000).

Asimismo, la abogada descartó que se necesiten testigos para probar la violencia institucional sufrida por el colectivo trans, argumentando que la existencia de una ley reparatoria convierte esa realidad en un "hecho notorio" que no requiere ser acreditado por funcionarias que no son peritos del Instituto Técnico Forense (ITF).

El fallo y la apelación

Tras escuchar a las partes, la jueza Marcela Vargas resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y admitir que declaren las funcionarias del Mides en calidad de testigos directas respecto a la toma de las declaraciones administrativas, testigos de referencia sobre lo que allí escucharon y testigos expertas en relación con la temática de vulnerabilidad. La magistrada descartó que la violencia estructural hacia las personas trans sea un "hecho notorio" y dijo que es un tema que aun hly divide a la sociedad, consideró pertinente el aporte contextual y señaló que la discusión sobre la trazabilidad y la validez de las actas es un asunto de valoración probatoria propio del juicio oral.

Tras escuchar a la jueza Robatto anunció el recurso de apelación. En su fundamentación, la defensora calificó de "vergonzoso" el ingreso de esta prueba, denunció que se está haciendo "un acto de fe" en violación de los pactos internacionales y el derecho de defensa, y advirtió que la reserva de identidad no puede utilizarse para cercenar las garantías del debido proceso.

Tras los descargos de la Fiscalía y de Williman —quienes negaron cualquier ocultamiento de información o violación al artículo 268 del CPP, asegurando que la defensa cuenta exactamente con los mismos elementos que la acusación—, la jueza Vargas dispuso elevar el recurso para que sea resuelto por el Tribunal de Apelaciones Penal de 4° turno que resolverá.