Un importante número de trabajadores de Uruguay recibirá en diciembre el pago de una canasta de fin de año , cuyo monto oscilará entre los $ 5.491 y los $ 17.160 , dependiendo de los ingresos nominales de cada funcionario.

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Así lo informó este martes el dirigente sindical y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Martín Pereira , a través de sus redes sociales, donde confirmó que el beneficio se abonará el próximo lunes 28 de diciembre de 2026 , tres días después de Navidad.

El pago se distribuirá en tres categorías, con montos diferenciados según la franja salarial de los trabajadores. Aquellos que perciben menores ingresos recibirán la partida más elevada.

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Los beneficiarios de esta partida extraordinaria serán los trabajadores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) , según informó la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

Los montos correspondientes a cada categoría son los siguientes:

Categoría 1: trabajadores con salarios nominales de hasta $ 44.616,99 recibirán $ 17.160.

Categoría 2: trabajadores con salarios nominales de entre $ 44.617 y $ 68.640,99 recibirán $ 10.296.

Categoría 3: trabajadores con salarios nominales de entre $ 68.641 y $ 137.280 recibirán $ 5.491.

Cuándo se paga la canasta de fin de año 2026

El pago se efectuará el lunes 28 de diciembre, en los últimos días del año y en vísperas de los festejos de Año Nuevo.

Al anunciar la fecha de cobro y los montos del beneficio, Pereira destacó que se trata de "una conquista de la lucha sindical y la negociación colectiva" de la federación.