El fenómeno climático de El Niño volvió a ganar fuerza durante la última semana, tras una breve desaceleración registrada entre finales de octubre y principios de noviembre, y se aproxima a un pico de intensidad histórico, según informó el observatorio meteorológico brasileño MetSul.

Los últimos datos publicados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) indican que la temperatura de la superficie del mar en la región Niño 3.4, la principal zona de monitoreo del fenómeno en el océano Pacífico ecuatorial, se ubicó 3,3 °C por encima de lo normal.

El registro se acerca al máximo alcanzado durante el actual episodio de El Niño, de 3,4 °C por encima de la media, observado en la semana del 28 de octubre.

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Tras dos semanas consecutivas de descenso, los últimos datos muestran que el calentamiento del Pacífico ecuatorial central retomó su tendencia ascendente.

En tanto, en la región Niño 1+2, próxima a las costas de Perú y Ecuador, la anomalía térmica alcanzó los 5,7 °C.

El Niño se encamina hacia su punto máximo: cuándo será

De acuerdo con las proyecciones del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, dependiente de la NOAA, El Niño alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de 2026.

El organismo estadounidense estima que existe una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno mantenga una intensidad de fuerte a muy fuerte durante el primer trimestre de 2027.

Según un análisis realizado por MetSul a partir de los registros semanales de la NOAA, el actual episodio ya superó los máximos semanales de temperatura observados durante otros eventos de gran intensidad, como los de 1982-1983 y 2015-2016.

Durante este último episodio, conocido como Super El Niño, la anomalía térmica semanal alcanzó los 3 °C, por debajo de los 3,4 °C registrados en octubre de este año.

De todas formas, los registros semanales no deben confundirse con el Índice Oceánico de El Niño (ONI), que se calcula a partir de promedios trimestrales.

La advertencia de MetSul sobre las consecuencias de El Niño

Más allá de la intensidad que alcance el fenómeno en las próximas semanas, MetSul advirtió que el hecho de que El Niño llegue a su punto máximo a finales de año no significa que sus consecuencias más graves se produzcan en ese momento.

Como antecedente, el observatorio brasileño recordó las devastadoras inundaciones que afectaron al estado de Rio Grande do Sul en 2024, cuando el episodio de El Niño de aquella temporada ya estaba en su fase de debilitamiento.

Los meteorólogos de MetSul estiman que los efectos del actual fenómeno se extenderán, al menos, hasta el otoño de 2027, aunque podrían persistir hasta comienzos del próximo invierno.

En ese sentido, advirtieron que algunos de los eventos meteorológicos extremos más graves asociados al fenómeno podrían todavía no haberse producido, especialmente en el sur de Brasil.

El observatorio también explicó que la relación entre la intensidad de El Niño y la magnitud de sus consecuencias no es necesariamente proporcional.

Factores como la circulación atmosférica, los vientos, la distribución de las aguas más cálidas del Pacífico y la temperatura de otros océanos pueden determinar que un mismo episodio tenga consecuencias extraordinarias en algunas regiones del planeta y relativamente moderadas en otras.