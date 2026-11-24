Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 24 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Rocha, Punta del Este, Montevideo, Nueva Palmira y Rivera.
ROCHA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: entre Dr. Julio Martínez, Rodolfo Constant y Calle 7
- Desde: 8 a 14 hrs
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Lugano
- Desde: 8:30 a 13 hrs
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Cerro (Austria, China Bulgaria y Bélgica
- Desde: 9 a 12 hrs
NUEVA PALMIRA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Hilgueritas, Puerto, L3 y Asencio
- Desde: 0 a 4 hrs
RIVERA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: A. Silva, Cnel. Escobar, de Mello, Blanes, Lupi
- Desde: 7 a 14 hrs
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: O. Rodríguez, Cno. Linneo, Ruta 6, Lombardini, Toledo Chico y Ruta W. Ferreira Aldunate
- Desde: 9 a 13 hrs.