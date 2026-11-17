Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 17 de noviembre.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Barra de Carrasco y Montevideo.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 17 de noviembre MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Santiago Figueredo entre Cno. Chimborazo y Sorata

Desde: 17/11/2026 - 08:00 - Hasta: 17/11/2026 - 11:30

Motivo: mejora de red TALA: afectación del normal suministro de agua potable