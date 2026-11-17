Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 17 de noviembre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Barra de Carrasco y Montevideo.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy martes 17 de noviembre
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Santiago Figueredo entre Cno. Chimborazo y Sorata
- Desde: 17/11/2026 - 08:00 - Hasta: 17/11/2026 - 11:30
- Motivo: mejora de red
TALA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: localidad de Tala y zonas aledañas
- Desde: 17/11/2026 - 20:00 - Hasta: 17/11/2026 - 23:00
- Motivo: lavado de tanque
LA CONCORDIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Balneario La Concordia
- Desde: 17/11/2026 - 13:30 - Hasta: 17/11/20
- Motivo: limpieza de tanques de reserva.
PALO SOLO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Palo Solo
- Desde: 17/11/2026 - 11:00 - Hasta: 17/11/2026 - 13:00
- Motivo: lavado de tanques
COLONIA: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Palo Solo
- Desde: 17/11/2026 - 11:00 - Hasta: 17/11/2026 - 13:00
- Motivo: lavado de tanques
PALO SOLO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la localidad de Palo Solo
- Desde: 17/11/2026 - 11:00 - Hasta: 17/11/2026 - 13:00
- Motivo: limpieza de tanques de reserva.
PIRIAPOLIS (ZB): afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Playa Verde al norte
- Desde: 17/11/2026 - 10:00 - Hasta: 17/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
YOUNG: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: por ruta 25 desde Wilson Ferreira hasta Camino Clamarenco y hasta local Don Marcel
- Desde: 17/11/2026 - 09:00 - Hasta: 17/11/2026 - 11:30
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre Dr. Francisco Simón, Alicante, Magariños Cervantes, Santiago Gadea, Dr. Washington Beltrán y Julio Cesar Grauert (aprox.)
- Desde: 17/11/2026 - 09:00 - Hasta: 17/11/2026 - 12:00
- Motivo: mejora de red.
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre las calles Tula, César Batlle Pacheco, Matilde Pacheco y calle 17 metros
- Desde: 17/11/2026 - 08:30 - Hasta: 17/11/2026 - 15:00
- Motivo: mejora de red
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: EDEN ROCK - Manzanas 49, 77 y 76
- Desde: 17/11/2026 - 08:30 - Hasta: 17/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
CANELONES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Zona comprendida entre Avda. Calcagno, Costanera y Ing. Luis Giannattasio
- Desde: 17/11/2026 - 08:30 - Hasta: 17/11/2026 - 12:00
- Motivo: rotura de tubería
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Jardines de Córdoba
- Desde: 17/11/2026 - 08:30 - Hasta: 17/11/2026 - 12:30
- Motivo: mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Zona comprendida entre Av. Lezica, Volta, Gutenberg y Gioia
- Desde: 17/11/2026 - 08:30 - Hasta: 17/11/2026 - 13:00
- Motivo: mejora de red
SALTO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: zona comprendida entre W. Beltrán, Int. Juan H. Paiva, Zelmar Michelini, Corrientes y Wilson Ferreira Aldunate
- Desde: 17/11/2026 - 08:00 - Hasta: 17/11/2026 - 11:00
- Motivo: rotura pieza especial
MALDONADO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Solís al Norte
- Desde: 17/11/2026 - 08:00 - Hasta: 17/11/2026 - 10:00
- Motivo: mejora de red
CAÑADA NIETO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: localidad de Cañada Nieto
- Desde: 17/11/2026 - 08:00 - Hasta: 17/11/2026 - 10:00
- Motivo: limpieza de tanques de reserva.