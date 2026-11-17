La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió por un martes 17 de noviembre de alto riesgo meteorológico en Rio Grande do Sul, donde se prevé el desarrollo de tormentas severas acompañadas de fuertes vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora (km/h).
El fenómeno se producirá tras una jornada de calor extremo en el estado brasileño fronterizo con Uruguay, donde este lunes se registraron temperaturas de hasta 40,1 °C.
Según Metsul, el avance de una línea de inestabilidad sobre Rio Grande do Sul favorecerá la formación de tormentas durante la jornada, especialmente entre la tarde y la noche.
La principal preocupación de los meteorólogos brasileños es la posibilidad de vendavales fuertes o intensos, capaces de provocar voladuras de techos, daños estructurales y cortes de energía eléctrica.
Los modelos meteorológicos de alta resolución utilizados por Metsul proyectan ráfagas que, en determinadas localidades, podrían alcanzar o superar los 100 km/h.
¿Qué se espera en Uruguay?
En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también pronostica una jornada de inestabilidad para este martes, con precipitaciones y tormentas en distintas regiones del territorio nacional.
En el noroeste del país, Inumet prevé temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, con precipitaciones y tormentas aisladas durante la mañana y probables tormentas hacia la tarde y la noche.
El organismo también contempla rachas fuertes de viento asociadas a tormentas en esa región, donde los vientos previstos durante la mañana serán de entre 10 y 40 km/h, sin contar las ráfagas.
Para el noreste, la previsión indica temperaturas de entre 17 °C y 28 °C, con lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.
En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y 25 °C, con precipitaciones y tormentas aisladas durante el día. Para la tarde y la noche se esperan vientos del oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
La advertencia de Metsul por vientos superiores a los 100 km/h corresponde al territorio brasileño y no implica que esas velocidades estén previstas para Uruguay. No obstante, los pronósticos de ambos organismos coinciden en señalar condiciones de inestabilidad durante este martes en la región.