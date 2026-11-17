La agencia meteorológica brasileña Metsul advirtió por un martes 17 de noviembre de alto riesgo meteorológico en Rio Grande do Sul , donde se prevé el desarrollo de tormentas severas acompañadas de fuertes vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora (km/h).

El fenómeno se producirá tras una jornada de calor extremo en el estado brasileño fronterizo con Uruguay, donde este lunes se registraron temperaturas de hasta 40,1 °C.

Según Metsul, el avance de una línea de inestabilidad sobre Rio Grande do Sul favorecerá la formación de tormentas durante la jornada, especialmente entre la tarde y la noche.

Masa de aire cálido y tormentas: Metsul advierte por semana con fuerte inestabilidad e Inumet anuncia lluvias en todo Uruguay

La principal preocupación de los meteorólogos brasileños es la posibilidad de vendavales fuertes o intensos , capaces de provocar voladuras de techos, daños estructurales y cortes de energía eléctrica.

Los modelos meteorológicos de alta resolución utilizados por Metsul proyectan ráfagas que, en determinadas localidades, podrían alcanzar o superar los 100 km/h.

¿Qué se espera en Uruguay?

En Uruguay, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) también pronostica una jornada de inestabilidad para este martes, con precipitaciones y tormentas en distintas regiones del territorio nacional.

En el noroeste del país, Inumet prevé temperaturas de entre 19 °C y 30 °C, con precipitaciones y tormentas aisladas durante la mañana y probables tormentas hacia la tarde y la noche.

El organismo también contempla rachas fuertes de viento asociadas a tormentas en esa región, donde los vientos previstos durante la mañana serán de entre 10 y 40 km/h, sin contar las ráfagas.

Para el noreste, la previsión indica temperaturas de entre 17 °C y 28 °C, con lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada.

En Montevideo y el área metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 18 °C y 25 °C, con precipitaciones y tormentas aisladas durante el día. Para la tarde y la noche se esperan vientos del oeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

La advertencia de Metsul por vientos superiores a los 100 km/h corresponde al territorio brasileño y no implica que esas velocidades estén previstas para Uruguay. No obstante, los pronósticos de ambos organismos coinciden en señalar condiciones de inestabilidad durante este martes en la región.