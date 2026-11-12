Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Una masa de aire caliente llega al sur de Brasil con temperaturas de hasta 36 °C: cómo afectará a Uruguay, según Metsul

Los modelos meteorológicos analizados por Metsul también prevén temperaturas superiores a los 30 °C en buena parte de Uruguay

12 de noviembre de 2026 10:16 hs
calorprimaveral1211

Una masa de aire caliente procedente de Paraguay y el norte de Argentina provocará un aumento de las temperaturas en el sur de Brasil a partir de este jueves, con máximas que podrían alcanzar los 36 °C durante el fin de semana. El fenómeno también tendrá influencia en Uruguay, especialmente en el norte y el litoral oeste.

Según informó la agencia meteorológica brasileña Metsul, Rio Grande do Sul atravesará su primera secuencia de días realmente calurosos de esta primavera, luego de varios meses con temperaturas inferiores a los promedios habituales.

El jueves se esperan máximas de entre 30 °C y 33 °C en el estado brasileño, mientras que el sábado será una de las jornadas más calurosas, con registros de hasta 36 °C. El calor persistirá hasta el domingo 15.

Más noticias

La última charla, una canción pendiente y un padre que ya había perdido un hijo: el desgarrador relato de un amigo de la familia que murió en Ruta 12

Bomberos advierte por riesgo de derrumbe en Colonia Shopping: el incendio está controlado, pero las tareas seguirán todo el día

Qué temperaturas se esperan en Uruguay

Los mapas del modelo meteorológico ICON, difundidos por Metsul, muestran que Uruguay también registrará temperaturas elevadas durante los próximos días.

Para este jueves 12, las proyecciones indican máximas aproximadas de entre 29 °C y 33 °C en buena parte del país, con valores superiores en algunos sectores del norte y el litoral oeste.

El sábado 14, las temperaturas podrían ubicarse entre 28 °C y 33 °C, con registros cercanos a los 34 °C en algunas zonas. En el sur y la costa atlántica se esperan valores más moderados.

Según Metsul, el lunes 16 llegará un cambio de tiempo al sur de Brasil, con inestabilidad y un descenso de las temperaturas. Ese cambio también podría alcanzar Uruguay, aunque todavía no está determinado cuándo ni con qué intensidad.

Las cifras corresponden a proyecciones meteorológicas y pueden variar en las próximas actualizaciones.

Las más leídas

Hoy es feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay: a quiénes les corresponde y cómo se paga

Sorteo del 5 de Oro: todos los resultados del miércoles 11 de noviembre

Todo lo que se sabe del accidente en Ruta 12 en el que murió una familia: las obras, la falta de señalización y lo que investiga Caminera

Quiénes eran Roberto Berrospe y Ana Verónica Solome, la pareja que murió junto a su hija de dos años en Ruta 12

Temas

masa de aire caliente temperaturas Brasil Uruguay Metsul

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos