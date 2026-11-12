Día del Centro en noviembre: estacionamiento gratis por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este jueves 12 y viernes 13 de noviembre el estacionamiento tarifado será gratuito durante tres horas en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja , en el marco de una nueva edición del Día del Centro.

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La iniciativa se desarrollará el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con descuentos y promociones en los comercios adheridos a la actividad.

Según informó la comuna capitalina, los conductores podrán estacionar sin costo durante tres horas en las zonas tarifadas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja , exclusivamente el jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

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Sin embargo, el beneficio tiene algunas condiciones:

Las tres horas gratuitas son consecutivas: no se pueden fraccionar ni utilizar en distintos momentos del día.

El tiempo comienza a correr desde el inicio del ticket de estacionamiento: a partir de ese momento se consumen automáticamente las tres horas gratuitas.

Si se supera el plazo, se cobra el tiempo adicional: una vez transcurridas las tres horas, los minutos posteriores tendrán el costo habitual del estacionamiento tarifado.

Día del Centro: cuándo son los descuentos en noviembre

La nueva edición del Día del Centro se realizará durante tres jornadas consecutivas: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre.

Durante esos días, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones especiales.

Quienes quieran conocer los locales participantes y las ofertas disponibles pueden consultar el sitio web de Paseo Centro.

Aunque la actividad comercial se extenderá hasta el sábado, el beneficio de estacionamiento gratuito estará vigente únicamente el jueves y viernes, según informó la Intendencia de Montevideo.