Día del Centro en noviembre: estacionamiento gratis por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció que este jueves 12 y viernes 13 de noviembre el estacionamiento tarifado será gratuito durante tres horas en los barrios Centro, Cordón y Ciudad Vieja, en el marco de una nueva edición del Día del Centro.
La iniciativa se desarrollará el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, con descuentos y promociones en los comercios adheridos a la actividad.
Cómo funciona el estacionamiento gratuito por el Día del Centro
Según informó la comuna capitalina, los conductores podrán estacionar sin costo durante tres horas en las zonas tarifadas de Centro, Cordón y Ciudad Vieja, exclusivamente el jueves 12 y viernes 13 de noviembre.
Sin embargo, el beneficio tiene algunas condiciones:
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Las tres horas gratuitas son consecutivas: no se pueden fraccionar ni utilizar en distintos momentos del día.
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El tiempo comienza a correr desde el inicio del ticket de estacionamiento: a partir de ese momento se consumen automáticamente las tres horas gratuitas.
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Si se supera el plazo, se cobra el tiempo adicional: una vez transcurridas las tres horas, los minutos posteriores tendrán el costo habitual del estacionamiento tarifado.
Día del Centro: cuándo son los descuentos en noviembre
La nueva edición del Día del Centro se realizará durante tres jornadas consecutivas: jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre.
Durante esos días, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones especiales.
Quienes quieran conocer los locales participantes y las ofertas disponibles pueden consultar el sitio web de Paseo Centro.
Aunque la actividad comercial se extenderá hasta el sábado, el beneficio de estacionamiento gratuito estará vigente únicamente el jueves y viernes, según informó la Intendencia de Montevideo.