Defensor Sporting le volvió a reclamar a Independiente por el pase de Matías Abaldo en la FIFA: pide cerca de US$ 4 millones

Defensor Sporting presentó un nuevo reclamo ante la FIFA contra Independiente por deudas en el pago del pase de Matías Abaldo , y esta vez pide cerca de US$ 4 millones , confirmaron fuentes del violeta a Referí.

Abaldo llegó cedido a Independiente a mediados de 2025, luego de otra cesión a Gimnasia de La Plata, y un año después el rojo le comunicó al violeta que iba a hacer efectiva la opción de compra del extremo uruguayo por cerca de US$ 3 millones.

Meses atrás el club uruguayo había presentado una primer denuncia contra Independiente por el primer pago de la cuota del jugador, alrededor de US$ 1.000.000.

Ante el incumplimiento de este primer pago, el violeta redobló la apuesta y presentó un nuevo reclamo ante FIFA en el que le pide a Independiente el pago de la totalidad del pase , según informó el periodista argentino Matías Martínez.

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A esto se suman distintas penalidades y los intereses por los atrasos, lo que da una cifra cercana a los US$ 4.000.000, detallaron fuentes de Defensor.

Abaldo, campeón del mundo con la selección uruguaya sub 20 en 2023, jugó 33 partidos esta temporada con Independiente, en los que convirtió cinco goles y repartió cuatro asistencias.

En los últimos días el uruguayo estuvo envuelto en otra polémica, luego de que se difundiera que había sido apartado del plantel por problemas de indisciplina. Sin embargo su entrenador, Jadson Viera, aclaró este jueves que "no pasó nada con Abaldo".

"No hubo ningún caso de indisciplina ni está separado del plantel. Está entrenando normalmente con nosotros. Lo que se dijo no fue real", remarcó en una entrevista con El Espectador Deportes.