Joseph Blatter arremete contra Gianni Infantino: lo acusa de "dictador" y asegura que habría que enviarlo "a un hospital psiquiátrico"

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter , lanzó un demoledor ataque contra su sucesor y actual mandamás del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino. En declaraciones brindadas a la revista alemana Der Spiegel, el exdirigente suizo de 90 años acusó a Infantino de comportarse como un autoritario y consideró que atraviesa un desborde personal.

"La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar" , sentenció Blatter al cuestionar diversas decisiones de la conducción actual, entre ellas la controvertida creación del Premio de la Paz otorgado a Donald Trump.

Para el exjerarca, esa distinción "fue embarazosa" y carente de sentido común: "¿Infantino concede un Premio de la Paz a alguien que poco después emprende una guerra contra Irán? Eso es una locura" .

Joseph Blatter redobló sus cuestionamientos por el manejo de Gianni Infantino de los fondos de la FIFA y la intención inicial de vender activos comerciales del Mundial.

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"Es un dictador. La gente en la FIFA me dice que nadie puede subir en el ascensor con él. Es 'intocable'", disparó. Luego añadió con dureza: "Infantino ya no conoce límites. No entiende nada de esto. Quizá algún día habría que enviar a Infantino a un hospital psiquiátrico".

La respuesta desde Zúrich no tardó en llegar. Consultada por AFP, la FIFA desestimó las acusaciones afirmando que su presidente "está cumpliendo con sus obligaciones como presidente a través de sus viajes" y aclaró, en tono irónico respecto al mito del ascensor, que "el señor Infantino utiliza efectivamente el ascensor de la FIFA, pero lo hace cuando hay otras personas presentes".

Infantino y Trump en la final del Mundial de 2026 entre Argentina y España, celebrada en Nueva York, el 19 de julio. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Otro foco de conflicto señalado por Blatter fue el levantamiento de la sanción disciplinaria al atacante estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial 2026: "Eso es lo peor. Los estatutos se pueden interpretar, pero las reglas del juego deben aplicarse a todos. No se pueden interpretar", recriminó. Desde la sede de la entidad replicaron que la medida "fue levantada por órganos judiciales independientes de la FIFA".

De cara a los comicios donde Infantino buscará un nuevo mandato, Blatter expresó que no siente "arrepentimiento alguno" de su pasado y pidió un recambio urgente en la cúpula: "No es importante quién se presente. Lo importante es que el presidente en ejercicio no vuelva a ser elegido". En esa línea, promovió la figura de Sebastian Coe: "Fue presidente de la Comisión de Ética de la FIFA. Es una personalidad fuerte. Un presidente procedente de la cuna del fútbol, Inglaterra, sería algo bueno".