Parlamento homenajeó al "Fata" Delgado por los 30 años de Los Fatales: "Son parte de nuestra historia, de nuestra identidad"

La Cámara de Representantes rindió homenaje este martes a Fabián "Fata" Delgado y a su grupo, Los Fatales, al cumplirse 30 años de su creación. La iniciativa fue impulsada por el diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, en una sesión que contó con la presencia del músico en el palco, acompañado por su familia y por la vicepresidenta Carolina Cosse, con quien se fundió en un abrazo al término de la oratoria.

El reconocimiento culminó con un aplauso unánime de los legisladores de todas las bancadas y del público presente en las barras del Palacio Legislativo. Los Fatales celebrarán sus 30 años con un show en el Antel Arena, tal como contó "Fata" en esta nota con La Playlist del canal de streaming de El Observador.

Durante su intervención, Jisdonian definió a Los Fatales como “uno de los grupos musicales uruguayos más importantes de las últimas décadas” y destacó su inserción en la cultura popular: “Cumplen 30 años quienes han logrado convertirse en mucho más que un referente de la música popular; se han transformado en parte de nuestra rica historia, de nuestros recuerdos y de nuestra identidad, para varias generaciones de uruguayos que en este recinto hoy nos sentimos representados”.

Fata Delgado y los 30 años de Los Fatales: el show que se viene en el Antel Arena, cuando hacían 100 espectáculos por mes, y un curioso encuentro con Celia Cruz

El legislador señaló que la música del conjunto forma parte de la vida cotidiana del país: “Seguramente todos tengamos alguna canción de Los Fatales asociada a un momento especial: un cumpleaños, un casamiento, una fiesta en familia o una noche entre amigos. Eso es precisamente lo que distingue a un grupo que ha conseguido trascender generaciones y mantenerse vigente durante nada más y nada menos que tres décadas”.

Al repasar los inicios de la banda, recordó que en 1996 Delgado y un grupo de músicos —algunos de ellos presentes también en el recinto— comenzaron un proyecto que “terminaría transformándose en uno de los fenómenos más importantes de la música tropical uruguaya de todos los tiempos”.

Jisdonian subrayó el quiebre estilístico que significó la propuesta de la banda dentro del género tropical: “Su aporte fue mucho más allá del éxito de sus canciones. Los Fatales protagonizaron una verdadera transformación del género musical, incorporando el candombe a la plena y combinándolo con otros ritmos latinoamericanos para construir un sonido propio, innovador y profundamente nuestro. Con creatividad y una identidad inconfundible contribuyeron a derribar prejuicios, acercando la música tropical a públicos de distintas edades y realidades sociales”.

En esa línea, remarcó que el grupo llevó el género a “fiestas familiares, grandes escenarios y celebraciones populares de todo el país”, convirtiendo varias de sus composiciones en “himnos de nuestra cultura”, entre las que citó clásicos como Pizza Muzzarella, Comadre, compadre, El apagón, Bicho bicho, Hasta en la ducha y La noche del terror.

Hacia el final de su intervención, el diputado valoró la constancia y el trabajo detrás de la permanencia artística: “Detrás de los 30 años hay algo que merece ser especialmente reconocido: el profesionalismo, el compromiso y la perseverancia de quienes han sostenido este proyecto musical. Son 30 años de escenarios, ensayos, grabaciones, innumerables viajes y actuaciones alrededor del mundo. Esto no solo se construye con talento; se hace con trabajo, responsabilidad, vocación y, fundamentalmente, respeto por el público”.

“Gracias Fata a ti y a todos quienes han sido parte de esta hermosa historia. Gracias por los 30 años de trabajo y dedicación, por transformar la música, por unir generaciones, por acompañar tantos momentos importantes en las vidas de los uruguayos y por mantener el vínculo con tantos compatriotas que están lejos del país. Felices 30 años, Los Fatales. Sigan llevando nuestra música y alegría a cada rincón del Uruguay y del mundo”, concluyó Jisdonian.