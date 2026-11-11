A 10 años de su muerte, el Parlamento homenajeó a Jorge Batlle y destacó su "pasión por la libertad"

En casi todo el hemiciclo es la previa de un plenario normal; senadores y diputados caminan entre los escaños, se saludan, se ríen, hablan, alguno pide un café. Llegan dos viejos conocidos de la casa de las leyes, el expresidente Julio María Sanguinetti y el ex vicepresidente, Luis Hierro López. Se sientan en uno de los estrados al costado de la presidencia de la Cámara de Representantes. Legisladores de todos los partidos van a saludarlos. A las barras llegan Mercedes Menafra y Beatriz Batlle Lamuraglia, esposa e hija del homenajeado de la sesión, Jorge Batlle.

El diputado Gabriel Gurméndez y el senador Pedro Bordaberry, quienes ocuparon cargos en el gobierno de Batlle, conversan animadamente. Dos filas por detrás, Conrado Rodríguez repasa el discurso que dará en unos minutos, mientras que el secretario general del Partido, Andrés Ojeda, sube a saludar a la familia Batlle.

“La Asamblea General ha sido citada para rendir homenaje al señor expresidente y exlegislador de la República, doctor Jorge Batlle Ibáñez, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Quisiera dar una especial bienvenida a su familia, que nos está acompañando, a la señora Mercedes Menafra de Batlle, a Beatriz, Facundo (De Souza), Helena (Morador) y Raúl, sus hijos, a Nicolás y Gerónimo, (dos de) sus nietos”, anuncia la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse.

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A continuación Cosse presenta un video y la imagen de Batlle regresa al Palacio Legislativo. “La vida política no está en función del resultado, la vida política está en función de los ideales que se persiguen (...). El país está antes que todo, antes que mi, antes que usted, antes que mis hijos, antes que todo, está primero el país”, pronuncia desde la pantalla.

Video en homenaje a Jorge Batlle en la Asamblea General Foto: Federico Pereira

El primero en hablar de Batlle es Gurméndez, quien fue ministro de Transporte y Obras Públicas entre julio y noviembre de 2004. Fue uno de los pidió y reunió firmas para este “homenaje justo”, como lo define y cuenta una anécdota, similar a otras que se contarían a lo largo de la tarde.

“Estábamos allá a mediados de 1980, parecía que iba a haber un plebiscito, los muchachos colorados nos estábamos organizando y me encomiendan escribir el manifiesto, me puse a trabajar, con mucho esmero y entusiasmo, en la (máquina de escribir) Underwood, escribí un papel lleno de hazañas, de gestas y de héroes partidarios. Me pareció que Jorge lo tenía que ver y lo llamé. Fue mi primera conversación grandecito con él, seria, me recibió ahí en su casa, con una biblioteca impresionante, con recuerdos partidarios, me sentó en una butaca que creo que era de Baltasar Brum y le entregué mi manifiesto. Lo leyó y sutilmente y elegantemente lo dejó al costado, y enseguida me dio a entender que los muchachos como yo nos teníamos que dedicar al tiempo presente, a las cosas del futuro”, cuenta Gurméndez.

Luego le entregó una serie de libros para que leyera. "Jorge estaba haciendo conmigo lo que hacía con muchos, con muchísimos, porque estaba siempre pensando en la próxima generación. Así él nos entusiasmaba con eso que era su pasión por la libertad, porque qué me estaba diciendo, (que) la libertad en que él creía nacía del conocimiento, de leer, de estudiar, de pensar con la cabeza propia, de desafiar los mitos o los dogmas más sagrados incluso dentro del partido, como sutilmente lo había dado a entender cuando apartó mi manifiesto”, añade el legislador colorado.

Tras repasar la carrera política del expresidente, marcada por sus derrotas electorales y su resiliencia política, Gurméndez menciona, citando a Churchill, la “hora más oscura” que le tocó enfrentar: "La hecatombe financiera más importante de la historia del país”. Sin embargo, decide destacar logros de su gobierno. “Fue capaz de modernizar el aeropuerto de Carrasco, que dicho sea de paso, está pendiente el homenaje de ponerle su nombre a esa terminal”, reivindica Gurméndez, que luego sería secundado en ese punto por su compañero de bancada Conrado Rodríguez.

Lo sigue el diputado nacionalista Pedro Jisdonian, quien recuerda una anécdota de Batlle y las relaciones internacionales, cuando en 2001 le insinuó a (Hugo) Chávez en Canadá que al gobierno venezolano no le interesaba el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), porque ya tenía “7.000 gasolineras en Estados Unidos”, espetándole en plena cumbre: “Ya tiene ALCA; yo quiero 7.000 carnicerías en Estados Unidos”.

Varios legisladores de la coalición —Matías Duque (PC), Sebastián Da Silva (PN), entre otros— traen a colación la respuesta, frente a los pedidos de asistencia al Fondo Monetario Internacional (FMI), de “actores políticos, económicos y sociales” de “pedir el default” en plena crisis de 2002. “Batlle dijo que no, y asumió las consecuencias de la estabilidad del país, aún a costa de su imagen”, dice Duque, en sintonía con otros legisladores.

Desde el Frente Amplio, si bien los mensajes fueron elogiosos, intercalan “con la misma franqueza que él practicaba”, visiones disímiles a las expresadadas por colorados y blancos.

“No venimos a construir un elogio acrítico ni a borrar las grandes batallas políticas e ideológicas que libramos con él. Batlle fue un adversario frontal, un antagonista con el que discutimos concepciones enteras de país y quizá, del mundo. Discutíamos con su modelo económico y con su defensa extrema de lo neoliberal; pero la grandeza de nuestra democracia radica precisamente en esto, en poder decir una cosa mirándonos a los ojos, en enfrentarnos en las urnas y en este Parlamento defendiendo modelos opuestos y a la vez sabiendo encontrar las puertas para acordar cuando el país lo exige, como cuando bien se mencionó en esta Cámara, por ejemplo, en la salida de la crisis financiera más importante de nuestra historia”, expresa el diputado del MPP, Pablo Inthamoussu.

El legisador apuntó a que "la catástrofe social y económica que vivió" Uruguay no fue sólo consecuencia de la crisis argentina, sino "el estallido, sobre todo financiero, encontró tierra fértil debido a algunas debilidades estructurales locales que se venían incubando desde muchos años: un atraso cambiario crónico, una clase financiera sobredimensionada, con un oligopolio bancario frágil y desregulado y una debilidad del sistema financiero que el modelo no supo contener".

El también emepepista Nicolás Viera agrega que “no sólo se opuso a los militares, también se opuso a los malos civiles” y destaca el rol que tuvo en la búsqueda de la verdad sobre el pasado reciente con la creación de la Comisión para la Paz: “Cada vez que aparece en los cuarteles o bajo de alguna tierra algún desaparecido, es inevitable recordar el nombre de Jorge Batlle”.

Legisladores de todos los partidos destacan entre anécdotas de distintas épocas y episodios de su gobierno, como características de su personalidad, la “inteligencia”, su “impronta” y su “humor”.

El cierre estuvo a cargo de Bordaberry, quien fue ministro de Turismo y de Industria, Energía y Minería en el gobierno batllista. El senador resalta de Batlle la “libertad” con la que se “expresaba en cada momento” de su vida. Agrega que creía en la libertad en todas sus formas, desde la “de opinión y de prensa” hasta la “libertad económica”, contra “monopolios públicos y privados”.

“La libertad de decirle al señor (Eduardo) Aninat, (subdirector gerente) del Fondo Monetario Internacional cuando decía ‘tienen que ir al default’, (…) de decir en ese momento complicado, en su convicción, ‘no lo vamos a hacer’. Libertad para hacer la Comisión para la Paz y en invitar a todos los partidos. Libertad para, llamándose Batlle, decirle no al Colegiado y volver a la Presidencia unipersonal. Libertad para nombrar a un Bordaberry ministro, pese a cualquier otra cosa que le podía pesar a alguno. Libertad personal, porque era un hombre libre, no atado a nada”, señala el líder de Vamos Uruguay.

También recuerda "su amor por el caballo, ese que está en el escudo nacional, como representante, justamente, de la libertad” y el del mundo del turf.

Al finalizar Bordaberry su discurso, se cierra la sesión parlamentaria con aplausos a la memoria del expresidente.

Su hijo, exsenador y actual líder de la histórica Lista 15 Raúl Batlle Lamuraglia, afirma a El Observador: “Hace diez años vinimos acá a despedir a Batlle, y hoy venimos a festejar su personalidad, su obra, su entereza y todas sus cualidades como persona, más que nada, como político, como líder del Partido Colorado y como un uruguayo que dejó todo en la cancha”.

Asegura que su padre nunca imaginó un homenaje en su nombre porque "era una persona muy del presente". "No le importaban ni los grandes reconocimientos ni los grandes festejos o conmemoraciones. Pero seguramente, si nos está viendo de algún lado, estará muy orgulloso de todos los uruguayos”.