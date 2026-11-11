Primera condena por la Operación Tríada: seis años y siete meses de prisión por explotación sexual de adolescentes del INAU

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno obtuvo la primera condena en el marco de la Operación Tríada , la investigación que permitió identificar situaciones de explotación sexual de adolescentes que estaban bajo el amparo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Un hombre fue condenado a seis años y siete meses de penitenciaría por delitos de trata de personas, asociación para delinquir, almacenamiento de material de explotación sexual infantil, abuso sexual especialmente agravado, retribución a personas menores de edad y corrupción, informó este miércoles 11 de noviembre la Fiscalía General de la Nación.

La investigación involucró a adolescentes de entre 13 y 17 años , institucionalizadas en dependencias del INAU, que eran víctimas de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

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El caso estuvo a cargo de la fiscal Verónica Bujarin , junto a las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Paola Rivera, con la colaboración de la Unidad de Víctimas y Testigos.

Qué pena recibió el condenado por la Operación Tríada

Según informó la Fiscalía, el hombre fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de trata de personas, un delito de asociación para delinquir, un delito de almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil y un delito de abuso sexual especial y específicamente agravado.

Los delitos fueron considerados en régimen de reiteración real y el último en concurso formal con un delito de retribución a personas menores de edad y un delito de corrupción.

Además de la pena de prisión, la sentencia estableció otras tres medidas:

Reparación económica: el condenado deberá pagar a una de las víctimas una reparación patrimonial equivalente a 24 ingresos mensuales o, en su defecto, a 24 salarios mínimos.

Prohibición de trabajar con poblaciones vulnerables: durante diez años no podrá desempeñar funciones públicas ni privadas en las áreas educativa y de salud, ni en actividades que impliquen contacto directo con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de dependencia.

Registro de abusadores sexuales: deberá ser inscripto en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales, de acuerdo con el artículo 104 de la Ley 19.889.

La Fiscalía destacó que se trata de la primera sentencia de condena obtenida en el marco de esta operación, que comprende tres investigaciones independientes sobre explotación sexual de adolescentes.

Operación Tríada: tres dominicanos y un venezolano habían sido imputados en setiembre

La Operación Tríada fue dada a conocer públicamente a comienzos de setiembre, cuando la Fiscalía informó sobre una serie de allanamientos y detenciones vinculados a la explotación sexual de adolescentes que estaban institucionalizadas en el INAU.

Como informó entonces El Observador, tres ciudadanos dominicanos y uno venezolano fueron imputados por distintos delitos sexuales relacionados con adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad.

El operativo involucró a las Fiscalías de Delitos Sexuales de 4º, 5º y 6º turno de Montevideo, que trabajaron junto a las unidades especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Las investigaciones permitieron identificar situaciones en las que adolescentes bajo el amparo del INAU eran explotadas sexualmente por personas de nacionalidad extranjera.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno consiguió la imputación de un ciudadano dominicano por reiterados abusos sexuales especialmente agravados, retribución o promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales, contribución a la explotación sexual y violencia doméstica agravada por tratarse de una menor de edad.

Por su parte, la Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno obtuvo la imputación de otros dos ciudadanos dominicanos por delitos que incluían abuso sexual, contribución a la explotación sexual, corrupción, retribución o promesa de retribución a menores y, según el caso, suministro de estupefacientes y violencia privada agravada.

La Fiscalía de Delitos Sexuales de 6º turno, en tanto, logró la imputación de un ciudadano venezolano por abuso sexual especialmente agravado y retribución o promesa de retribución a menores para ejecutar actos sexuales.

En aquella instancia, la Justicia dispuso prisión preventiva hasta marzo de 2027 para los cuatro imputados mientras avanza la investigación.